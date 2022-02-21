مصرع وإصابة 6 إثر حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي في إسنا

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، مصرع 5 مواطنين وإصابة سادس في حادث تصادم وقع بين سيارة تريلا نقل مع سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الغربي أمام مدينة إسنا، وتم نقل جثامين المتوفيين لمشرحة مستشفى إسنا والمصاب للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من المقدم إسلام هندي، نائب مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بمصرع 5 أشخاص وإصابة آخر، إثر حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل" تريلا " بأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي "أسوان - القاهرة" أمام مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

وعلى الفور، انتقل لمكان الحادث كلاً من، عبدالرحيم طايع، نائب رئيس مدينة إسنا، واللواء دكتور ولاء رضوان، مساعد مدير أمن الأقصر، لفرقة الجنوب بإسنا وأرمنت، والمقدم إسلام هندي، نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد حسين رئيس مباحث المركز، والمقدم عادل توفيق مدير وحدة مرور إسنا، والنقيب صبري خزام وكيل الوحدة.

وأسفر الحادث عن إصابة "وائل.م.ك" سائق التريلا مقيم ببنها 37 سنة، ومصرع راكبي السيارة الملاكى التي تحمل رقم (3515 ص س ج)، وهم كل من "عبد الرحيم.س.م" 35 سنة، و"ياسر.ع.ر" 35 سنة، و"عبد الرحمن.م.ع" 25 سنة، و"وليد.ص.ص" 20 سنة، و"وليد.ع.ص" 19 سنة، جميعهم مقيمون بالترامسة في محافظة قنا، وتم نقل جثامينهم إلى مشرحة مستشفى إسنا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.