الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة تناقش مستقبل الكتاب الجامعي

مستقبل الكتاب الجامعي
مستقبل الكتاب الجامعي

تعقد لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور خالد العامري، ندوة "مستقبل الكتاب الجامعي"؛ وذلك في تمام الرابعة مساء اليوم الإثنين الموافق 21 فبراير الحالي؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.ويأتي ذلك  تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛

ويدير الندوة  الدكتور فتحي عبد الهادي، ويشارك بها: الدكتور هشام فاروق، والدكتور فادي الأمير. 

وأما عن المجلس الأعلى للثقافة

 فى عام 1956 صدر قرار إنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ، كهيئة مستقلة ملحقة بمجلس الوزراء ، تسعى إلى تنسيق الجهود الحكومية والأهلية فى ميادين الفنون والآداب ، وكان المجلس بهذه الصورة هو الأول من نوعه على المستوى العربى ؛ الأمر الذى دفع العديد من الأقطار العربية إلى أن تحذو حذو مصر وتشكل مجالس مشابهة.

وبعد عامين أصبح المجلس مختصاً كذلك برعاية العلوم الاجتماعية.. وعلى مدى ما يقرب من ربع قرن ظل المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية يمارس دوره فى الحياة الثقافية والفكرية فى مصر،وفى عام 1980 تحول إلى مسماه الجديد " المجلس الأعلى للثقافة.

ويوجد بالمبنى مكتبة عامة تتسع لخمسين شخصًا ؛ وظيفتها الأساسية أن تكون مكتبة للمراجع ؛ حيث تضم مجموعة دوائر المعارف والمعاجم والقواميس والكتب المرجعية الأساسية المهمة فى مختلف مجالات المعرفة فضلاً عن مجموعة من المراجع التراثية الأساسية، وهى مجموعة قلّ أن تجتمع بمكتبة واحدة فى مصر.

كما تحوى المكتبة كذلك إصدارات المجلس وإصدارات المركز القومى للترجمة وسلسلة الكتاب الأول والندوات والمؤتمرات التى يعقدها المجلس.

يقع المبنى الحديث للمجلس الأعلى للثقافة بساحة حرم الأوبرا ، ويطل المبنى على نهر النيل من الناحية الغربية بشارع أم كلثوم ، كما يطل المبنى من الجهة الشرقية على ساحة دار الأوبرا المصرية.

ندوة مستقبل الكتاب الجامعي دكتور هشام فاروق المجلس الأعلى للثقافة دكتور خالد العامري لجنة الكتاب والنشر

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وائل لطفي

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