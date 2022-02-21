ضبط 3 متهمين بقتل طفلة وإلقاء جثتها بجوار كوبري مصر القديمة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، القبض على 3 متهمين بقتل طفلة وإلقاء جثتها بجوار كوبري بمنطقة مصر القديمة.

من ناحيةٍ أخرى، تباشر نيابة مصر القديمة الجزئية، تحقيقات موسعة لكشف واقعة إلقاء جثة طفلة عمرها عامين بجوار كوبري بمنطقة الملك الصالح، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة؛ لتحديد هوية مرتكب الحادث.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طفلة عمرها عامين بجسدها كدمات متفرقة بالجسم، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الواقعة، وتم التحفظ على الجثة، وجارِ تكثيف الجهود لكشف الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة للتحقيق.