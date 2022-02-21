الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شرح جديد من برنامج «تعلّم» لتعلم اللغات المُختلفة

مدرستنا
مدرستنا

أعلنت قناة مدرستنا 2، للمرحلة الإعدادية، فيديو شرح جديد من برنامج "تعلّم" لتعلم اللغات المُختلفة .

وقالت القناة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تعالوا نتعرّف على كلمات خاصة بـ "الرياضيات" بـ اللغات "الألمانية - الإسبانية - الإنجليزية"، وتابعت  شاهدوهم بتركيز مع طريق النطق الصحيحة من خلال اللينك التالي.

وطالبت القناة قائلة "زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل دروسنا وبرامجنا الترفيهية أول بأول، بتقنية الـ HD ، من هنا:

https://www.youtube.com/user/c قناة مدرستنا

 

وكان قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن بدء تشغيل مدرسة جديدة بإدارة الشروق التعليمية لاستيعاب الكثافات، في إطار خطة الوزارة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة.

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بذل قصارى الجهد لاستيعاب الكثافات وتقليلها وتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وتوجه عطية بالشكر لهيئة الأبنية على الإنجاز، حيث بدأت اليوم مدرسة مجدى يعقوب الرسمية لغات، في استقبال الطلبة بالمدرسة الجديدة، بحضور عبدالعزيز فهمى مدير عام الإدارة، وعلاء عبدالقاضي، مدير المدرسة.

وأشار إلى أنه قامت بإنشائها هيئة الأبنية التعليمية، وتضم 44 فصلا، ويعمل فعلياً اليوم (3) قاعات رياض أطفال kg2 ، وفصلان من الصف الأول الابتدائي.

وانطلق أمس الأحد، الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2021/ 2022 م، في يومه الأول الفعلي، لينتظم 24 مليون طالب وطالبة في 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية واحترازية وصحية مشددة.

وانتظم الطلاب في الفصول بعد أداء تحية العلم في أول أيام الدراسة وعزف السلام الوطني.

كما حرصت إدارات المدارس على اتباع الإجراءات الوقائية بين جميع الطلاب قبل السماح لهم بالدخول للمدرسة، من قياس درجة حرارة الطلاب بمسدس قياس الحرارة، وإلزام الطلاب بارتداء الكمامات الطبية.

ارتداء الكمامات مستوى الجمهورية مديرية التربية والتعليم الفصل الدراسي الثاني تحية العلم الرياض الانجليزي youtube درجة حرارة التواصل الاجتماعي تواصل الاجتماعي الرياضيات الاجتماعي الابتدائي مدير مديرية التربية والتعليم التواصل الإجتماعى فيس بوك

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