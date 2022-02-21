بريطانيا تواجه أقوى العواصف.. الآلاف بدون كهرباء والمساجد تستضيف العائلات

استعدت أجزاء كبيرة من المملكة المتحدة ليوم آخر من فوضى السفر وانقطاع التيار الكهربائي قد تبدأ اليوم الاثنين حيث جلبت العاصفة فرانكلين رياحًا بقوة الأعاصير وفيضانات في أعقاب العاصفة المميتة يونيس.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد تم حث مئات العائلات في جنوب مانشستر على إخلاء منازلهم ليل الأحد، بينما ظلت آلاف الأسر بدون كهرباء بعد أسوأ عاصفة في بريطانيا منذ عقود.

وقال مكتب الأرصاد إن فرانكلين ستجلب رياحًا تصل سرعتها إلى 80 ميلاً في الساعة في أيرلندا الشمالية وأن إنجلترا وويلز ستواجهان يومًا آخر من الرياح القوية والأمطار الغزيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم وضع تحذيرين بشأن الطقس القاسي في جنوب مانشستر، مما يعني وجود خطر على الحياة، إلى جانب أكثر من 300 تحذير وتنبيه من الفيضانات في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز.

وتابعت أن مراكز الإجلاء أقيمت في مسجد في ضاحية ديدسبري في مانشستر، وفي مركز ترفيهي في فالوفيلد القريبة، بعد أن قالت وكالة البيئة إن 460 عقارًا معرضة لخطر الفيضانات من نهر ميرسي.

وحذرت الشرطة المواطنين في دونكاستر من الابتعاد عن المياه الخطرة "سريعة التدفق" بعد أن فاض نهر الدون على ضفافه وسط طقس عاصف ليلة الأحد.

وقالت شرطة جنوب يوركشاير في تغريدة: "نطلب من المواطنين البقاء بعيدًا عن منطقة سبروتبرو فولز وسبروتبرو لوك في دونكاستر، بعد أن فجر نهر دون ضفافه في هذا الموقع في وقت سابق من مساء أمس الأحد".

وتابعت "العديد من ممرات المشاة في هذه المنطقة غارقة في الماء حاليًا، حيث يتدفق الماء بسرعة ويشكل خطرًا على الأشخاص الذين يحاولون السير فيه، يُطلب من أفراد الجمهور البقاء بعيدًا عن المنطقة في هذا الوقت حفاظًا على سلامتهم ".

فيديو للعاصفة فرانكلين

https://youtu.be/MOQTxRHZEZg