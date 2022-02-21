الأحد.. مركز الصورة المعاصرة يقدم قراءة أدائية بعنوان «إكس يتحدث»

ينظم مركز الصورة المعاصرة بالقاهرة جلسة قراءة أدائية بعنوان “إكس يتحدث” وستقدمها الفنانة نيسنغا نايت، يوم الأحد الموافق ٢٧ فبراير في تمام السابعة مساء بمقر مركز الصورة المعاصرة بشارع عدلي، وسط البلد.

تستند القراءة الأدائية «إكس يتحدث: مناشدة لرؤساء الدول الأفارقة» على الرسالة والخطاب الذي قدمه مالكوم إكس (مالك الشباز) في القمة الأفريقية الثانية التي عقدت في القاهرة في الفترة من ١٧ إلى ٢١ يوليو ١٩٦٤.

كانت القمة هي المؤتمر الثاني الذي عقدته منظمة الوحدة الأفريقية التي تأسست مؤخرًا وحضرها ثلاثة وثلاثون من رؤساء الدول الأفريقية المحررة حديثًا.

سافر مالكوم إكس في عامي ١٩٥٩ و ١٩٦٤ إلى عدة دول أفريقية وخليجية، من بينها السودان وغانا والمملكة العربية السعودية ومصر. بين أسفاره في عام ١٩٦٤، أسس مالكوم إكس منظمة الوحدة الأفريقية الأمريكية، التي حاربت من أجل حقوق الأفروأمريكيين وسعت إلى ربط الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي الذين يعيشون في الولايات المتحدة.

خلال قراءة الخطاب / الرسالة يمكننا ملاحظة انتقال اللغة من النبرة الهادئة الأخوية [ على حد وصفه] التي ناشد بها الرؤساء الحاضرين، مرورًا بالنبرة الغاضبة حين يتحدث عن الفظائع الهمجِيّة التي تمزق الملابس عن الأجساد واللحم عن الأطراف، وصولًا إلى النبرة المتحدية التي بالضرورة ستواجه الموت ممسكة بتلابيب المُضطهد، مناضلة بكل السبل اللازمة.

تقرأ نسينغا نايت (إكس) الخطاب خلال القراءة الأدائية، مع ترجمة فورية إلى العربية بواسطة سماح جعفر، إلى جانب عرض وسائط متعددة للمواد المتصلة بالفترة التي قضاها مالكوم إكس في القاهرة. يتكون الجزء الثاني من القراءة الأدائية من مقتطفات من مقابلة أجراها مالكوم إكس مع ميلتون هنري، رئيس شركة البث والتسجيل الأفروأمريكية في ديترويت، بعد فترة وجيزة من القمة. إلى جانب نسينغا نايت، يتعاون الجمهور عبر الرد بأسئلة من الأرشيف، مشاركة التعليقات ورفع اللافتات المرئية طوال الأداء باللغتين العربية الإنجليزية.

«إكس يتحدث: مناشدة لرؤساء الدول الأفارقة» جزء من مشروع ممارسة اجتماعية قائم على أداء الفنانة نسينغا نايت «إكس يتحدث: نسينغا نايت ومتعاونو إكس» والمخصص للخطابات الأخيرة التي ألقاها مالكوم إكس في الوقت الذي سبق اغتياله في فبراير

عن نسينغا نايت:

تستند لوحات، رسومات، مطبوعات ومشاريع الممارسة الاجتماعية التعاونية لنسينغا نايت على الطقوس الإسلامية وعلم الكونيات وأرشيفات التاريخ الأسود والمذكرات الشخصية. ترتكز عمليتها الإبداعية على البحث والتجريب ضمن تقاليد الفن التجريدي والوثائقي والمفاهيمي. عبر تجربة النظر / المشاركة في أعمالها الفنية، تدعو نايت الجماهير لتحدي الحدود التقليدية للعرق والأمة والدين وإنشاء تراكيب جديدة تمامًا توسع خيالنا الجمعي.

ولدت نسينغا نايت عام ١٩٨١ في بروكلين، نيويورك، وتعيش وتعمل حاليًا في القاهرة بمصر ونيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. عرضت على نطاق واسع مع آخرين في مؤسسات مثل المتحف الجديد للفن المعاصر، نيويورك، المدرسة العامة 1 متحف الفن الحديث، نيويورك، متحف الفنون المعاصرة، هيوستن أو متحف فنون الشتات الأفريقي المعاصر، نيويورك. حصلت نايت على درجة الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة بنسلفانيا وبكالوريوس الآداب في إنتاج الأفلام من جامعة هوارد.

يتتبع المشروع وجود حركات التحرر الأفريقية في القاهرة خلال الخمسينيات والستينيات ويحاول إعادة الاتصال ببعض الأفكار والمناقشات والممارسات الموجودة في ذلك الوقت.

يحتوي "ضوء النجيمات البعيدة" على سلسلة بوسترات مصورة تدمج جوانبًا مختلفة للبحث في شكل تسلسلات زمنية ورسوم توضيحية وخرائط. تشكل البوسترات، إلى جانب الكتب والمواد الأخرى، ملتقى ومساحة عمل لأي شخص مهتم بتكوين خيالات ثقافية واجتماعية وسياسية جديدة في المنطقة وفي القارة الأفريقية في العقود التي تلت الاستقلال؛ وتسمح للزوار بتتبع وجود العديد من حركات التحرر الأفريقية واليسارية في القاهرة والبنى التحتية التي شُيدت لتعزيز هذه التحالفات الرسمية وغير الرسمية.