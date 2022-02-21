شيكولاته وتمارين رياضية.. أنشطة غريبة تزيد من الدافع الجنسي للرجال

إذا كنت في فترة جفاف مع شريك حياتك، أو كنت تعاني من تغيرات في الجسم بسبب الشيخوخة، حيث يمكنك استعادة حياتك الجنسية من خلال بعض النصائح التي تزيد من الرغبة الجنسية لديك دون بذل الكثير من الجهد، وفقًا لما ذكره موقع the men's health clinic الطبي.

تناول الشوكولاته الداكنة:

أكد الأطباء أن الشوكولاته من المواد المثيرة للشهوة الجنسية، حيث تحتوي على نسبة عالية من مادة "التربتوفان"، وهي مادة كيميائية تزيد من هرمون "السيروتونين" وهو ناقل عصبي يمكن أن يكون له تأثير كبير على الرغبة الجنسية.

تناول لحاء شجرة يوهمبي:

تعتبر مكملات اليوهمبي من المكملات التي تستخدم كعلاج طبيعي للضعف الجنسي، وذلك من خلال تشجيع استرخاء العضلات بالعضو التناسلي.

الحد من تناول الكحول:

قد يجعلك الخمر أكثر مرونة في البداية، لكن الكثير من أكواب النبيذ يمكن أن يسبب تأثيرًا معاكسًا، فإن الإفراط في تناول الكحول يمكن أن يقتل الدافع الجنسي بسرعة، ويصيبك بالكثير من مشكلات ضعف الانتصاب.

الترطيب بشكل صحيح:

يرتبط الجفاف بقائمة طويلة من الآثار الجانبية السلبية التي يمكن أن تقتل الحالة المزاجية بسرعة، مثل التعب والصداع، لذا عليك التأكد من شرب الكثير من الماء وتناول الكثير من الفواكه والخضروات للبقاء رطبًا بشكل كافٍ.

ممارسة الجنس بشكل منتظم:

أوضح الخبراء أن ممارسة الجنس تعزز الدافع الجنسي أكثر من أي شيء آخر، فمن خلال ممارسة العلاقة الجنسية بشكل منتظم، فإنك تحفز هرمونات الشعور بالسعادة، مثل الدوبامين والأوكسيتوسين.

ممارسة التمارين الرياضية:

تحفز ممارسة التمرينات الرياضية إنتاج هرمون التستوستيرون، وهو مفتاح للرغبة الجنسية القوية، وممارسة الرياضة مع شريكك هي طريقة رائعة لفعل شيء معًا يجعلك تشعر بالقوة والثقة.

محاولة شيء جديد:

يمكن للمغامرات أن تجعل الأشياء مثيرة، كما أن زيادة الأدرينالين ستحسن الدافع الجنسي، حيث يمكن أن يكون السفر إلى مكان جديد، أو تعلم لغة جديدة ، أو تجربة رياضة جديدة، يساعد في زيادة الرغبة الجنسية لديك.