الإنقاذ النهري يبحث للمرة السادسة عن ضحايا ميكروباص الغربية

واصلت أجهزة الحماية المدنية والإنقاذ النهري بمديرية أمن الغربية تكثيف جهودها للبحث عن مفقودين أو ضحايا من ركاب الميكروباص الغارق بمياه ترعة بحر شبين بقرية كفرششتا التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وأسفر عن مصرع 5 مواطنين وإصابة 3 آخرين.

وتم تحديد المتوفين الـ5 وهم أحمد عبدالباري ومصطفى جاويش، ومحمد عزت، وسامح مصطفي، وطارق المحمدي، وجمعيهم من ركاب ومستقلي الميكروباص.

وواصل الغطاسون البحث في المياه عن غرقي أو ضحايا للحادث كانوا ضمن ركاب الميكروباص حيث تم تمشيط المياه نحو 6 مرات حتى الآن.