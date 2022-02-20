هلا عبادة: برنامج «التنسيقية» يتضمن حماية حقوق المهندسين بالخارج (فيديو)

قالت المهندسة هلا عبادة، مرشحة لمقعد كهربا تحت السن، في قائمة مهندسون في حب مصر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن برنامج التنسيقية يتضمن استكمال إنجازات المهندس هاني ضاحي، النقيب، مثل مزاولة المهنة والعقد الثلاثي وبرتوكولات التوظيف ورقمنة الخدمات.

وكشفت خلال مشاركتها في ندوة لمرشحي التنسيقية في انتخابات المهندسين بمؤسسة الدستور، عن استحداث تخصصات جديدة، موضحة: سوف نقدم طلب لوجود التخصص بجانب الشعب لحفظ التخصصات الصغيرة في كل شعبة.

وأكدت العمل على حماية حقوق المهندسين بالخارج، موضحة: «قطعنا شوط كبير وسوف نستكمل ذلك، حتى نضمن حماية المهندسين من قبل النقابة».

ووجهت الدعوة إلى كل المهندسين والمهندسات للمشاركة في الانتخابات المقررة الجمعة المقبلة.

تخوض المهندسة هلا عبادة ضمن خمسة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انتخابات النقابة العامة للمهندسين "شعبة كهرباء تحت السن".

تعمل هلا عبادة كمهندسة أجهزة ومعدات طبية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومساعد برلماني بمجلس النواب المصري وعضو مجلس إدارة نادي المهندسين وعضو لجنة الرعاية الصحية بالنقابة العامة.

اهتمت هلا عبادة بالعمل التطوعي فشاركت في العديد من أنشطة المجتمع المدني ومؤتمرات الشباب ومنتديات شباب العالم، كما ساهمت في عدة ملفات من أجل خدمة المواطن .

ويُذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تشارك بخمسة من أعضائها في مارثون إنتخابات النقابة العامة للمهندسين المزمع إجرائها الأيام القادمة، وذلك ضمن قائمة "مهندسون في حب مصر"، وهم المهندس حسن ضوة، على مقعد شعبة ميكانيكا، فوق السن ،و المهندس طاهر أبو زيد، على مقعد شعبة ميكانيكا، تحت السن، و المهندسة هلا عبادة على مقعد شعبة كهرباء، تحت السن، و المهندس حسام الدين إمام، على مقعد شعبة كهرباء، فوق السن، كما ينافس المهندس حسام الدين عطفت، على مقعد شعبة كيمياء ونووي، فوق السن.

ويسعى الأعضاء المرشحون من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى تقديم نموذج جديد بفكر مختلف وبرنامج يهدف إلي الإخلاص والتفاني والعمل على رفعة الوطن.