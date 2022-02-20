الأحد 20 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

هلا عبادة: برنامج «التنسيقية» يتضمن حماية حقوق المهندسين بالخارج (فيديو)

هلا عبادة
هلا عبادة

قالت المهندسة هلا عبادة، مرشحة لمقعد كهربا تحت السن، في قائمة مهندسون في حب مصر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن برنامج التنسيقية يتضمن استكمال إنجازات المهندس هاني ضاحي، النقيب، مثل مزاولة المهنة والعقد الثلاثي وبرتوكولات التوظيف ورقمنة الخدمات.

وكشفت خلال مشاركتها في ندوة لمرشحي التنسيقية في انتخابات المهندسين بمؤسسة الدستور، عن استحداث تخصصات جديدة، موضحة: سوف نقدم طلب لوجود التخصص بجانب الشعب لحفظ التخصصات الصغيرة في كل شعبة.

وأكدت العمل على حماية حقوق المهندسين بالخارج، موضحة: «قطعنا شوط كبير وسوف نستكمل ذلك، حتى نضمن حماية المهندسين من قبل النقابة».

ووجهت الدعوة إلى كل المهندسين والمهندسات للمشاركة في الانتخابات المقررة الجمعة المقبلة.

تخوض المهندسة هلا عبادة ضمن خمسة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انتخابات النقابة العامة للمهندسين "شعبة كهرباء تحت السن".

تعمل هلا عبادة كمهندسة أجهزة ومعدات طبية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومساعد برلماني بمجلس النواب المصري وعضو مجلس إدارة نادي المهندسين وعضو لجنة الرعاية الصحية بالنقابة العامة.

اهتمت هلا عبادة بالعمل التطوعي فشاركت في العديد من أنشطة المجتمع المدني ومؤتمرات الشباب ومنتديات شباب العالم، كما ساهمت في عدة ملفات من أجل خدمة المواطن . 

ويُذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تشارك بخمسة من أعضائها في مارثون إنتخابات النقابة العامة للمهندسين المزمع إجرائها الأيام القادمة، وذلك ضمن قائمة "مهندسون في حب مصر"، وهم المهندس حسن ضوة، على مقعد شعبة ميكانيكا، فوق السن ،و المهندس طاهر أبو زيد، على مقعد شعبة ميكانيكا، تحت السن، و المهندسة هلا عبادة على مقعد شعبة كهرباء، تحت السن، و المهندس حسام الدين إمام، على مقعد شعبة كهرباء، فوق السن، كما ينافس المهندس حسام الدين عطفت، على مقعد شعبة كيمياء ونووي، فوق السن. 

ويسعى الأعضاء المرشحون من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى تقديم نموذج جديد بفكر مختلف وبرنامج يهدف إلي الإخلاص والتفاني والعمل على رفعة الوطن.

مجلس النواب المهندسة هلا عبادة مهندسون في حب مصر تنسيقية شباب الأحزاب حقوق المهندسين بالخارج

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

رسالة مهمة من وزير التعليم للمعلمين وأولياء الأمور

تنمية شاملة.. ماذا قدمت «حياة كريمة» فى الشرقية حتى الآن؟

مصر: بدء تشغيل إثيوبيا لسد النهضة خطوة أحادية.. وخرق لاتفاق إعلان المبادئ

مصدر بـ«الأوقاف» يوضح حقيقة إقامة التراويح فى رمضان

«شبورة مائية».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الإثنين

مصرع 3 شباب تناولوا جرعات هيروين بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس: لا يمكننا تجاهل الوجود الفلسطينى

الرئيس الإسرائيلى يزور اليونان وقبرص لبحث سبل تعزيز العلاقات

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتعمد تغييب البعد السياسي للقضية