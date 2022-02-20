الأحد 20 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب يسجل 13 وفاة و298 إصابة جديدة بكورونا

كورونا فى المغرب
كورونا فى المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 13 وفاة و298 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأفادت الصحة المغربية، في بيانها اليوم بشأن مستجدات الوضع الوبائي في المملكة، بارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.158.967 حالة، فيما ارتفع إجمالي الضحايا إلى 15.894 وفاة.

 

وأشارت إلى أنه تم التأكد من 924 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.134.878 حالة.

 

ونوهت الصحة المغربية، بأن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 15.571 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 10.941.324 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

 

وفي وقت سابق اليوم، أفادت الصحة المغربية، بأن 15993 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

 

وأوضح بيان الوزارة، أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، بلغ 24 مليونا و726 ألفا و77 شخصا، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، بلغ 23 مليونا و168 ألفا و448 شخصا حتى اليوم.

فيروس كورونا المغرب وزارة الصحة وفيات كورونا اصابات جديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

«شبورة مائية».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الإثنين

مصر: بدء تشغيل إثيوبيا لسد النهضة خطوة أحادية.. وخرق لاتفاق إعلان المبادئ

استبعاد أحمد عثمان أحمد من انتخابات نقابة المهندسين

«تكدير السلم الاجتماعي».. رفع دعوى قضائية لوقف برنامج إبراهيم عيسى

مصدر بـ«الأوقاف» يوضح حقيقة إقامة التراويح فى رمضان

حجز متهم بقتل جاره بـ7 طعنات في المنتزه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس: لا يمكننا تجاهل الوجود الفلسطينى

الرئيس الإسرائيلى يزور اليونان وقبرص لبحث سبل تعزيز العلاقات

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتعمد تغييب البعد السياسي للقضية