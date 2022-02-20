المغرب يسجل 13 وفاة و298 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 13 وفاة و298 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة المغربية، في بيانها اليوم بشأن مستجدات الوضع الوبائي في المملكة، بارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.158.967 حالة، فيما ارتفع إجمالي الضحايا إلى 15.894 وفاة.

وأشارت إلى أنه تم التأكد من 924 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.134.878 حالة.

ونوهت الصحة المغربية، بأن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 15.571 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 10.941.324 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت الصحة المغربية، بأن 15993 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح بيان الوزارة، أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، بلغ 24 مليونا و726 ألفا و77 شخصا، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، بلغ 23 مليونا و168 ألفا و448 شخصا حتى اليوم.