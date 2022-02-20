الأحد 20 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

هيئة نظافة القاهرة تواصل رفع التراكمات الموجودة في حي المقطم

رفع التراكمات الموجودة
رفع التراكمات الموجودة في حي المقطم بالمنطقة الجنوبية

واصلت هيئة نظافة القاهرة أعمالها لرفع تراكمات الأتربة والقمامة تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وفق الخطة المركزية للنظافة لرفع التراكمات الموجودة في حي المقطم بالمنطقة الجنوبية من جميع المناطق بالحي بالتعاون والتنسيق مع الإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئة. 

FB_IMG_1645363727960

 ورفعت فرق العمل الأتربة بمنطقة وشارع السلام، وتمت إزالة التراكمات وتسوية الأرض وتحسين المظهر العام للمنطقة بـ "البلدزورات" ورفع التراكمات بسيارات ومعدات الهيئة تحت إشراف مهندس ممدوح اليماني، مستشار رئيس الهيئة للنظافة ورئيس الفرع وعمال النظافة بالفرع.

FB_IMG_1645363725510

كان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قد تفقد في وقت سابق انتهاء الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من أعمال رفع المخلفات المحيطة بسور مجرى العيون والتي تم التعامل معها بحرص حفاظًا على السور. 
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم رفع ما يقارب من 700 ألف م3 من المخلفات خلال 15 يوم عمل باستخدام أحدث معدات الهيئة بالتنسيق مع وزارة الآثار شارك فيها 24 سيارة نقل مخلفات و3 لودر، 5 "بوك" و2 حفار و 60 عامل.

FB_IMG_1645363723665


وأكد محافظ القاهرة على أن أعمال رفع المخلفات تأتى فى إطار تطوير المنطقة والحفاظ على مكانة وعراقة منطقة سور مجرى العيون، مشددًا على ضرورة استمرار تكثيف أعمال النظافة حولها لإظهارها بالشكل الحضاري اللائق بها.
 

FB_IMG_1645363720033
رفع التراكمات هيئة نظافة القاهرة حي المقطم محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هوامش على دفتر «التنوير»

الأكثر قراءة

«شبورة مائية».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الإثنين

مصر: بدء تشغيل إثيوبيا لسد النهضة خطوة أحادية.. وخرق لاتفاق إعلان المبادئ

استبعاد أحمد عثمان أحمد من انتخابات نقابة المهندسين

مصدر بـ«الأوقاف» يوضح حقيقة إقامة التراويح فى رمضان

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية.. وتُحذّر من «الشبورة»

«تلاعب محطات وقود في العدادات بعد قرار تحريك أسعار البنزين».. الحكومة ترد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

سعيد المصرى

إنصاف المرأة مفتاح تجديد علاقة الدين بالمجتمع

ماجد حبته

مؤتمر ميونخ للأمن

د. منى حلمى

الحجاب والحرية الشخصية

علي سعدة

مواكبة العصر.. مطلب حتمى

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس: لا يمكننا تجاهل الوجود الفلسطينى

الرئيس الإسرائيلى يزور اليونان وقبرص لبحث سبل تعزيز العلاقات

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتعمد تغييب البعد السياسي للقضية