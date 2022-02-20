هيئة نظافة القاهرة تواصل رفع التراكمات الموجودة في حي المقطم

واصلت هيئة نظافة القاهرة أعمالها لرفع تراكمات الأتربة والقمامة تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وفق الخطة المركزية للنظافة لرفع التراكمات الموجودة في حي المقطم بالمنطقة الجنوبية من جميع المناطق بالحي بالتعاون والتنسيق مع الإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئة.

ورفعت فرق العمل الأتربة بمنطقة وشارع السلام، وتمت إزالة التراكمات وتسوية الأرض وتحسين المظهر العام للمنطقة بـ "البلدزورات" ورفع التراكمات بسيارات ومعدات الهيئة تحت إشراف مهندس ممدوح اليماني، مستشار رئيس الهيئة للنظافة ورئيس الفرع وعمال النظافة بالفرع.

كان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قد تفقد في وقت سابق انتهاء الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من أعمال رفع المخلفات المحيطة بسور مجرى العيون والتي تم التعامل معها بحرص حفاظًا على السور.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم رفع ما يقارب من 700 ألف م3 من المخلفات خلال 15 يوم عمل باستخدام أحدث معدات الهيئة بالتنسيق مع وزارة الآثار شارك فيها 24 سيارة نقل مخلفات و3 لودر، 5 "بوك" و2 حفار و 60 عامل.



وأكد محافظ القاهرة على أن أعمال رفع المخلفات تأتى فى إطار تطوير المنطقة والحفاظ على مكانة وعراقة منطقة سور مجرى العيون، مشددًا على ضرورة استمرار تكثيف أعمال النظافة حولها لإظهارها بالشكل الحضاري اللائق بها.

