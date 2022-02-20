إسكان النواب: فوز العاصمة الإدارية كأفضل مشروع عربي شهادة نجاح للقيادة السياسية

اعتبر المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب فوز العاصمة الإدارية كأفضل مشروع عربى لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2021 بمثابة شهادة نجاح للقيادة السياسية.

ووجه "مسعود" فى بيان أصدره اليوم، تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على رؤيته الثاقبة فى إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذى يعتبر واحداً من أهم المشروعات القومية العملاقة والمتعددة التى أطلقها الرئيس السيسى فى جميع أنحاء البلاد.

وأكد عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيحقق مكاسب متعددة لمصر وشعبها العظيم فى مقدمتها تخفيف حدة التكدس المروري داخل نطاق محافظات القاهرة الكبرى وتقديم صورة حضارية لمصر أمام العالم كله بامتلاكها لواحدة من أهم المدن العصرية والحديثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا والعالم.

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب وفى إطار مشاركته على رأس وفد برلمانى فى أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربى ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والذى تم عقده بمقر جامعة الدول العربية قد تسلم جائزة البرلمان العربى للعاصمة الإدارية كأفضل مشروع عربى لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2021.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد تسلم أمس السبت، جائزة البرلمان العربي للعاصمة الإدارية كأفضل مشروع عربي لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2021.

جاء ذلك خلال مشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على رأس وفد برلماني، في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والذي تم عقده بمقر جامعة الدول العربية.

جدير بالذكر أن البرلمان العربي اختار تكريم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعتباره من أفضل المشروعات العربية التنموية والعمرانية الريادية لتحقيق التنمية المستدامة ونموذجاً عربياً يحتذى به للمشروعات الاستثمارية والتطويرية وذلك لعام 2021.