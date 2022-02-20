برلمانى إيرانى: على أطراف المفاوضات القبول بإيران النووية والالتزام بالتفاهمات

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس النواب الإيراني، عباس غلرو، إن على أطراف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، القبول بـ"إيران النووية" والالتزام بالتفاهمات.

وأضاف غلرو حول محادثات فيينا: "لحسن الحظ، تتقدم المفاوضات بفضل حنكة وذكاء فريق التفاوض الإيراني. بالطبع هناك صعوبات متعلقة بجوهر سياسة الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية".

وأضاف: "لا تستطيع الولايات المتحدة تقييد العلوم النووية التي تمتلكها إيران، من خلال سياسة العقوبات الفاشلة".

وتابع: "من الأفضل لأوروبا والولايات المتحدة التخلي عن سياسة العقوبات الفاشلة والمواجهة مع إيران والقبول بأننا نمتلك العلوم والمعرفة النووية"، مضيفا "مع ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لأي تعامل بناء مع جميع الأطراف".

وقال: "سياسة الحكومة في استثمار الإمكانيات والطاقات الاقتصادية والسياسية لدول الجوار تتسبب في فشل العقوبات الأمريكية. كما توفر فرصا سياسية واقتصادية قيمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة والعلاج الطبي الإيرانية، عن تسجيل 19 ألفًا و317 إصابة و187 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6 ملايين و913 ألفًا و427 إصابة مؤكدة، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأشار التقرير إلى تسجيل 187 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد- 19، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات إلى 134 ألفًا و607 وفيات.

وتلقى حتى الآن 61 مليونًا و949 ألفًا و8 أشخاص الجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 54 مليونًا و988 ألفًا و930 شخصًا الجرعة الثانية، وتلقى 21 مليونًا و945 ألفًا و173 شخصًا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 138 مليونًا و883 ألفًا و111 جرعة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.