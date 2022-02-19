بعد الإشادة العالمية بمهارته.. الكابتن طيار وليد: «معملتش غير العادي»

علق الكابتن وليد مراد، طيار بشركة مصر للطيران، على الإشادة العالمية بمهارته في مطار هيثرو بلندن وسط العاصفة يونيس، قائلًا إنه لم يقم بأي شيء سوى اتباع إجراءات العمل المعتادة، معقبا: “معملناش غير العادي”.

وأضاف مراد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطائرة تكون على اتصال دائم بمركز عمليات يوصل كل معلومة تخص الرحلة، وعندما أبلغ بتعرض مطار هيثرو لطقس سيئ، فإن الإجراء المعتاد محاولة الهبوط، وإن لم يتمكن يتوجه إلى المطار البديل في حال فشل الهبوط.