الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ما علاقة نوع عقلك بالسعادة؟ باحثون يجيبون

صورة أرشفية
صورة أرشفية

دائمًا ما يبحث الناس على السعادة في كل شيء، بالزواج والعمل، وحتى اختيار الأصدقاء فالسعادة من الأماني المشروعة للكل فما السبب في السعي لاقتناصها.

استطاع عدد من العلماء في التوصل لنتائج بحث لاستخراج البيانات الثابتة حول ما يجعل الناس سعداء، من خلال دراسة أجريت من قبل باحثون من جامعة هارفارد، فوفقًا لمعظم النتائج، يُعتقد أن السعادة تستند إلى مزيج من الجينات بنسبة  40٪، وأحداث الحياة 10٪، والصحة العقلية بنسبة 5%، حسبما ذكر موقع "mindbodygreen" الخاص بالطب النفسي، فقد كشف الباحثون، أن السعادة تعتمد على نوع عقلك.

ما هي أنواع عقول البشر؟

ليست كل العقول متشابهة، فوفقًا للدراسة اكتشف فريق البحث أن أنماط نشاط الدماغ تتعلق بأنواع الشخصية وطريقة التفكير، وبالتالي تتحكم في مقدار السعادة للإنسان، فقد حدد الباحثون خمسة أنواع أساسية من الدماغ وهم:

العقل المتوازن

يميل الأشخاص الذين لديهم عقل متوازن إلى امتلاك أدمغة صحية مع نشاط كامل ومتساوي، فإذا كان لديك هذا النوع، فمن المحتمل أن تكون مركزًا ومرنًا ومنظمًا ومستقرًا عاطفياً. 

العقل العفوي

عندما يكون هناك نشاط أقل في الجزء الأمامي من الدماغ، يسمى بالنوع العفوي، حيث يميل هذا النوع إلى الإبداع والمغامرة، لكنك قد تكون أيضًا مندفعًا وغير منظم ولديك فترة انتباه قصيرة.

العقل المستمر

الأشخاص الذين يعانون من نوع العقل المستمر لديهم نشاط متزايد في منطقة تسمى التلفيف الحزامي الأمامي، وهذا النوع عنيد، يتابع المهام بإصرار.

العقل الحساس

زيادة النشاط في المراكز العاطفية للدماغ، هو نمط مرتبط بنوع الدماغ الحساس، فإذا كان لديك هذا النوع ، فإنك تميل إلى الشعور بالأشياء بعمق، وتكون متعاطفًا ، وقد تكون عرضة للتقلبات المزاجية.

العقل الحذر

عندما تكون اللوزة الدماغية والعقد القاعدية أكثر نشاطًا من المتوسط ​​، تسمى  بالدماغ الحذر، فمع هذا النوع، تميل إلى أن تكون مستعدًا ومحفزًا ولكنك قد تكون عرضة للقلق .

الطب النفسي الصحة العقلية تقلبات المزاج صحة العقل دكتور أعصاب

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