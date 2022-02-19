السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء بمركز الحسينية

جثة
جثة

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في مركز شرطة الحسينية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثمان وتسليمه لذويه عقب انتهاء الطب الشرعي من عمله، وأمرت بندب خبير المعمل الجنائي لمعاينة مسرح الحادث.

عن التفاصيل، توفيت ربة منزل اثر إصابتها بصعق تيار كهربائي  تعرضت له داخل مسكن أسرتها فى قرية سماكين الشرق التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية.

وقام الأهالي بمحاولة إنقاذها بنقلها إلى المستشفى، لكنها توفيت فور وصولها، وبعمل التحريات تبين أن المتوفاه تدعى داليا ، 35 سنة، ربة منزل، مقيمة فى قرية سماكين الشرق التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية، أصيبت بصعق كهرباء نتيجة تلف وصلات جهاز كهربائي بمنزلها، وبالاستماع لاسرتها لم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاتها.

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