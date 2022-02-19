بدء الفصل الدراسى الثانى فى كل المعاهد الأزهرية

بدأ قطاع المعاهد الأزهرية الفصل الدراسي الثاني في كل معاهد الجمهورية، اليوم السبت، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه أكد الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات في الأزهر الشريف، أن قطاع المعاهد الأزهرية أنهى كل استعداداته من أجل بدء الفصل الدراسي في المعاهد اليوم السبت.

وأضاف أن توزيع كل الكتب الدراسية على كل المعاهد باستثناء كتب الصف الرابع الابتدائي، نظرًا لتأخر توريدها من قبل وزارة التربية والتعليم، ضمن بروتوكول التعاون المعمول به بين الوزارة والمعاهد الأزهرية منذ بداية العام الدراسي الحالي لتدريب الطلاب على نظام التعليم الجديد.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للامتحانات أنه سيتم توزيع كتب الصف الرابع الابتدائي فور ورودها من قبل وزارة التربية والتعليم خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن قطاع المعاهد الأزهرية يعمل على توفير كل سبل الراحة للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني.

وحسب الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني فإن الأيام الفعلية للدراسة فى الفصل الدراسي الثاني حسب الخريطة الزمنية للمعاهد الأزهرية هى 58 يومًا ما لم يستجد جديد، موزعة على النحو التالي:

وبدأ اليترم الثاني اليوم السبت 19 فبراير 2022م وينتهي يوم الخميس 5 مايو 2022م.

▪ مدة التيرم حوالي 74 يومًا يتخللها إجازات الجمعة والسبت.

▪ بعد خصم إجازات الجمعة والسبت يصبح مدة الترم مايقرب من 63 يومًا.

▪ العطلات الرسمية خلال الترم الثاني 5 أيام كالآتى:

▪ عيد تحرير سيناء وشم النسيم يوم الإثنين 25 أبريل 2022م.

▪ عيد العمال يوم الأحد 1 مايو (سيتم ترحيلها ليوم الخميس 5 مايو 2022م).

▪ عيد الفطر المبارك من يوم الإثنين 2 مايو 2022م وحتى الخميس 5 مايو 2022م.

▪ بعد خصم أيام العطلات الرسمية من المدة المتبقية من الترم الثاني (63 - 5) = 58 يومًا هي عدد أيام الدراسة الفعلية خلال مدة التيرم الثاني.

▪ تبدأ امتحانات آخر العام يوم السبت 7 مايو 2022م.