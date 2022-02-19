القبض على تاجري عملات بعابدين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى

فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى متخذان من دائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة مكاناً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين مستقلين دراجة نارية قيادة وملك أحدهما، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - هاتفى محمول).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.