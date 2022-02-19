السبت 19 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مسجلين خطر بحوزتهما كيلو ونصف حشيش بالمرج

المتهمين
المتهمين

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.500 كليو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة..

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وهاتفى المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.

مكافحة المخدرات مديرية امن القاهرة ضبط شخصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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