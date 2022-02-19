ضبط مسجلين خطر بحوزتهما كيلو ونصف حشيش بالمرج

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.500 كليو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة..

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وهاتفى المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.