كوريا الجنوبية: 100 ألف إصابة جديدة بكورونا

تجاوزت كوريا الجنوبية حاجز الـ100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) خلال 24 ساعة، اليوم السبت لليوم الثاني على التوالي، وسط الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون".



وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 102 ألف و211 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينها 102 ألف و72 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى مليون و858 ألفا و9 إصابات، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.



كما سجلت كوريا الجنوبية 71 حالة وفاة جديدة لترتفع الحصيلة إلى .7354 وحتى اليوم السبت، تلقى 31ر30 مليون شخص، أو 159.1 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، جرعات معززة. ووصل عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل إلى 29ر44 مليون شخص، أو ما يعادل 86.3% من إجمالي عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.