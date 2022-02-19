أبرزها حفل فني لفرقة فرانكو ريجا ننشر فعاليات صندوق التنمية الثقافية .. اليوم

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية اليوم، عبر مراكزه الإبداعية المختلفة. تبدأ هذه الفعاليات في الثانية عشر ظهر اليوم السبت، حيث تستضيف سينما الهناجر ـ بساحة الأوبرا ـ التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، نادي سينما الكرتون المصري، والذي يقام في السبت الثالث من كل شهر، ويوم فني ثقافي مع نجوم وفناني الكارتون المصري.

ــ المدينة بين التنسيق والتأصيل ببيت المعمار المصري

في سياق متصل، يستضيف بيت المعمار المصري ــ بيت علي لبيب، بمقره الكائن بميدان القلعة، في السادسة مساء اليوم السبت، أمسية جديدة من أمسيات نادي الكتاب، وذلك بالتعاون مع مبادرة وصل كتاب، ومناقشة لكتاب "المدينة بين التنسيق والتأصيل"، للمعماري الراحل دكتور يحيي الزيني.

ويشير "الزيني" في مقدمته للكتاب إلي : يتجذر انتماء الإنسان للمكان خلال حركة الزمان عن طريق ما يتشكل لديه من رموز ومعان، وما يتراكم في وجدانه من عواطف وأحاسيس، وما تسجله ذاكرته من مواقف وأحداث وصور تجعل جميعها من المكان زمانا متجمداً.

ولا تخضع تلك المشاعر والأحاسيس لمنطق العقل وتحليل الأسباب والمسببات، فهي تدفع بالإنسان لأن ينحاز إلى مكان دون آخر، يرى فيه ما لا يراه الآخرون من معان ورموز، فيسبغ عليه من جماليات العمران ومن أصالة البيئة وخصوصياتها، ما قد لا يكون فيه من واقع الحقيقة، وتلك سمة من سمات الإحساس بالجمال التعاطفي والوجداني.

وهذه الصفحات التي أقدمها للقارئ الكريم تعكس انفعالات وتفاعلات إنسان يحس بعبقرية المكان حيثما كان، وتسجلها خواطر ومشاهدات وتحليلات، قد يسفر بعضها عن توصيات واقتراحات، ولم يجُل أبدا بخاطره أن يجمع أشتاتها بين دفتي كتاب، خوفاً من تكرار الموضوعات واضطراب السياق، لولا تشجيع الأخ الكريم الكتاب والناقد الأريب الأستاذ/ سمير غريب، الذي آثاره فكرة التجميع والنشر، بعد أن لمس في الأوراق روحا حائرة بين هموم واهتمامات ملحة، وأشتات توجهات صادقة متحمسة، تبحث في تفاعلات الأيام مع ثلاثي الحياة: الإنسان والمكان والزمان، عما يحقق أحلام الإنسان ببيئة عمرانية حضرية، متسقة حضارياً، تجعل من فترة بقائه على قيد الحياة على الأرض، مرحلة تستحق الحياة.

ــ بيت السحيمي يتستضيف حفل فني لفرقة فرانكو ريجا

كما يستقبل بيت السحيمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في مقره الكائن بشارع المعز، في السابعة مساء نفس اليوم، حفل غنائي فني والذي تحييه فرقة "فرانكو ريجا".

يتضمن برنامج الحفل في فاصله الأول عدد من أغاني فنان الشعب سيد درويش منها "سالمة يا سلامة" ، "الحلة دي قامت تعجن"، زروني كل سنة مرة"، "إقرا يا شيخ فقاعة"، "أنا المصري" وغيرها أداء الفنان ياسر أنور.

ويشارك في فاصله الثاني عدد من المواهب الفنية الشابة والتى تقدم عدداً من الأغاني التراثية منها "مضناك جفاه مرقده"، "الهوى هوايا"، "عنيلي شوي شوي"، " يالعبة الأيام"، استعراض فطوطة"، "ثلاث سلامات". أداء كل من الفنانة عبير محمد، والفنان محمود عمارة، والفنانة آية هشام، الفنانة ياسمين محمود، الفنانة مريم هاني، الفنان علي محمد.

يذكر أن الفرقة تأسست عام 2010 على يد الفنان ياسر أنور، وكانت تعرف باسم فرقة رسايل سيد درويش في البداية، ثم انضم إليها مجموعة من المواهب الشابة ليتحول اسمها فيما بعد إلى فرقة "فرانكو ريجا".

أما مركز طلعت حرب الثقافي، بحي السيدة نفيسة، فينظم ندوة ثقافية بعنوان "فنون الأدب وموسيقى الشعر"، بالتعاون مع جمعية إيمحوتب العلمية، وذلك في الثانية عشر من ظهر اليوم السبت.

وفي مقره بشارع الأزهر، تتواصل في بيت العود العربي، تدريس أقسام بيت العود العربي "الساز والعود والماندولين) من الرابعة عصرا وحتي الثامنة مساء .