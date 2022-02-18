الجمعة 18 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية يشارك فى مؤتمر ميونخ للأمن

سامح شكري
سامح شكري

توجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن الذي ينعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير الجاري، بمشاركة العديد من كبار المسئولين والوزراء، ورؤساء المنظمات الدولية، وقادة الفكر، لمناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات والأزمات على الساحة الدولية.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري سيشارك كمتحدث رئيسي في جلسة حول تعزيز دبلوماسية المناخ الدولية بوصفه الرئيس المُعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27.

وسيعقد وزير الخارجية على هامش المؤتمر كذلك عددًا من اللقاءات مع بعض كبار المسئولين ووزراء الخارجية، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية مؤتمر ميونخ المانيا سامح شكري الامم المتحدة أمن مؤتمر ميونخ للأمن

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