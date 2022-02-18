الجمعة 18 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة قنا»: الكشف على 701 مواطن فى قافلة طبية بقفط

قافلة طبية
قافلة طبية

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كوم المؤمنين التابعة لمركز قفط، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية.

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

 

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت 7 تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 701 حالة بواقع 178 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 159 حالة طب أطفال، 150 حالة أمراض باطنية، 80 حالة طب وجراحة الفم والأسنان، 50 حالة جراحة عامة، 44 حالة تنظيم أسرة، 40 حالة أمراض نساء وتوليد.

 

من جانبه، أشار الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد 102 حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين.

حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 84 مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة، لافتا إلى أن إجمالى المستفيدين من القوافل الطبية التى نظمتها المديرية منذ بداية العام الجارى وصل إلى 7878 مواطنا.

 

 

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