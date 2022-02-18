«أمن الجيزة» يكثف جهوده لكشف هوية قاتل «رودينا» فى أبوالنمرس

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال والد الطفلة "رودينا" البالغة من العمر 3 سنوات، والتي تم العثور على جثتها بعد مرور 5 أيام على اختفائها، أثناء لهوها أمام منزلها بإحدى قرى أبوالنمرس، فى محاولة للتوصل لهوية مرتكب الجريمة، والتأكد من وجود خلافات تجمعه بآخرين من عدمه.

كما فحص رجال المباحث عددا من المشتبه بهم، بالإضافة إلى استجواب عدد من الجيران، ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمحيط منزل الضحية، لكشف كيفية اختفائها ومقتلها.

وأجرى رجال المباحث مناظرة للجثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أبوالنمرس بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وتبين أنها متغيبة عن منزلها منذ 5 أيام، ومحرر محضر بتغيبها.

وذكر أحد أفراد أسرتها أن الطفلة خلال لهوها أمام المنزل اختفت، وتم البحث عنها بأنحاء القرية، ولم يتم العثور عليها، فحرر والدها محضرا بتغيبها منذ 5 أيام، حتى تم العثور على جثتها اليوم، وتحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، والتوصل لهوية مرتكب الجريمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.