الجمعة 18 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر تُطمئن العالم بمناقصة جديدة لاستيراد القمح

القمح
القمح

قالت وكالة "بلومبرج" إن عروض مناقصات القمح المصرية تبدد المخاوف العالمية من حدوث اضطرابات في الإمدادات مع ارتفاع عقود القمح الآجلة، مشيرة إلى أن طرح مصر مناقصة جديدة لاستيراد القمح، والتي أُعلن عنها مؤخرا، قد تساعد في تهدئة هذه المخاوف. 
وكشفت الوكالة نقلاً عن تجار لم تحدد هوياتهم، عن مشاركة 17 شركة في مناقصة استيراد مصرية، وقيام المشتري الذي تديره الدولة بحجز ثلاث شحنات من القمح، لافتة إلى أن هذا يعد أكبر عدد في خمس سنوات على الأقل، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج. 

ولفتت الوكالة إلى أن مصر حجزت 180 ألف طن للقمح من رومانيا. 
ونقلت الوكالة عن المحلل في يو كيه آر أجرو كونسلت، قوله في مذكرة هذا الأسبوع: "في الوقت الحالي، تستمر شحنات الحبوب كالمعتاد"، موضحة أن الشحنات من أوكرانيا وروسيا كانت من بين أرخص العروض.
ولفتت الوكالة في تقريرها إلي أن وطأة التوتر في ظل تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا والتهديدات بغزو عسكري روسي محتمل ضد كييف يمكن أن يؤثر في سلسلة التوريد في الأسواق العالمية، مضيفة أن البحر الأسود تعد منطقة حيوية لتجارة القمح العالمية، حيث تعتبر أوكرانيا وروسيا من أكبر المصدرين.
وتابعت "بلومبرج" أن العروض الحالية تسلط الضوء على مدى انفصال السوق عن العرض، إذ قفزت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو للسلع بنسبة 5% هذا الشهر، مدفوعة بتحذيرات مسؤولين أمريكيين من هجوم روسي محتمل على أوكرانيا، في حين تنفي موسكو وجود أي خطط للهجوم. 
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، بمصر عقدت أمس الخميس جلسة البت في مناقصة استيراد قمح، والتي أعلنت عنها الشهر الماضي، على أن يكون الشحن خلال الفترة  من 1 إلي 10 أبريل 2022 .

روسيا وزارة التموين الداخلية وزارة الخميس جلسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

استقبال خاص لـ محمد صلاح فى «صاحبة السعادة» (فيديو)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 18-2-2022

«أمن الجيزة» يكثف جهوده لكشف هوية قاتل «رودينا» فى أبوالنمرس

الامن يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة مسن بمصر الجديدة

براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن 3521 فرصة عمل

مصر تُطمئن العالم بمناقصة جديدة لاستيراد القمح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

«تشريح الرغبة» للمغربية ريم نجمى: مثلث ميلودرامى دون ميلودراما

مؤمن المحمدي

حدوتة مصرية

د. محمد عفيفي

28 فبراير: اليوم المشهود

محمد العسيري

الوسطاء لا يمتنعون

د. بهي الدين مرسي

إلغاء خانة العقل من البطاقة

ماجد حبته

أربعة أيام فى قلب أوروبا

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة رئاسية مرتقبة.. ماذا يفعل وفد تركيا فى إسرائيل؟

«الأمم المتحدة»: إنشاء لجنة للتوفيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقضى على كل أشكال الوجود الفلسطينى فى المنطقة «ج»