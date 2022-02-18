مصر تُطمئن العالم بمناقصة جديدة لاستيراد القمح

قالت وكالة "بلومبرج" إن عروض مناقصات القمح المصرية تبدد المخاوف العالمية من حدوث اضطرابات في الإمدادات مع ارتفاع عقود القمح الآجلة، مشيرة إلى أن طرح مصر مناقصة جديدة لاستيراد القمح، والتي أُعلن عنها مؤخرا، قد تساعد في تهدئة هذه المخاوف.

وكشفت الوكالة نقلاً عن تجار لم تحدد هوياتهم، عن مشاركة 17 شركة في مناقصة استيراد مصرية، وقيام المشتري الذي تديره الدولة بحجز ثلاث شحنات من القمح، لافتة إلى أن هذا يعد أكبر عدد في خمس سنوات على الأقل، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

ولفتت الوكالة إلى أن مصر حجزت 180 ألف طن للقمح من رومانيا.

ونقلت الوكالة عن المحلل في يو كيه آر أجرو كونسلت، قوله في مذكرة هذا الأسبوع: "في الوقت الحالي، تستمر شحنات الحبوب كالمعتاد"، موضحة أن الشحنات من أوكرانيا وروسيا كانت من بين أرخص العروض.

ولفتت الوكالة في تقريرها إلي أن وطأة التوتر في ظل تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا والتهديدات بغزو عسكري روسي محتمل ضد كييف يمكن أن يؤثر في سلسلة التوريد في الأسواق العالمية، مضيفة أن البحر الأسود تعد منطقة حيوية لتجارة القمح العالمية، حيث تعتبر أوكرانيا وروسيا من أكبر المصدرين.

وتابعت "بلومبرج" أن العروض الحالية تسلط الضوء على مدى انفصال السوق عن العرض، إذ قفزت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو للسلع بنسبة 5% هذا الشهر، مدفوعة بتحذيرات مسؤولين أمريكيين من هجوم روسي محتمل على أوكرانيا، في حين تنفي موسكو وجود أي خطط للهجوم.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، بمصر عقدت أمس الخميس جلسة البت في مناقصة استيراد قمح، والتي أعلنت عنها الشهر الماضي، على أن يكون الشحن خلال الفترة من 1 إلي 10 أبريل 2022 .