الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لندن تحذر موسكو من الاعتراف بالمناطق الانفصالية فى أوكرانيا

ليز تراس
ليز تراس

 حذرت بريطانيا، روسيا من أي اعتراف بالمناطق الانفصالية في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" ، إذا اعترفت روسيا بالمناطق الانفصالية في أوكرانيا فإن ذلك يعني وجود نية لدى موسكو لـ"المواجهة".

وقالت إن خطوة كهذه ستشكل هجوما جديدا على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، وستثبت قرارا روسيا بـ"اختيار طريق المواجهة بدلا من الحوار".

 وعلى صعيد آخر، ذكرت بريطانيا، في نبأ عاجل،  أن ادعاءات روسيا بوجود نشاط عسكري أوكراني في دونباس ذريعة للغزو.

ووصل السفير الأمريكي لدى موسكو، جون ساليفان،، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية، حيث من المتوقع أن يتلقى رد روسيا على رسالة الولايات المتحدة بشأن ملف الضمانات الأمنية.

ودخل ساليفان إلى الوزارة في حوالي الساعة 14:40 بتوقيت موسكو وخرج من المبنى بعد نحو 30 دقيقة دون الإدلاء بتصريحات صحفية.

ويأتي ذلك بعد أن ذكر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا ستسلم الولايات المتحدة الرد على الرسالة الأمريكية بخصوص مبادرة الضمانات الأمنية الخميس.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في موسكو: "نوشك على النهاية في تحليل الرسالة الأمريكية، وآمل أن يتم إطلاعكم على تطورات الوضع المستقبلي في القريب العاجل.. وعلى الأقل، سنبعث اليوم رسالة إلى الجانب الأمريكي".

وسبق أن تقدمت روسيا يوم 17 ديسمبر الماضي بمشروعي اتفاقين مع الولايات المتحدة والناتو حول ملف الضمانات الأمنية الذي أصبح في صلب سلسلة محادثات أجراها الجانبان خلال الأسابيع الأخيرة.

وتشمل هذه القضايا، حسب الحكومة الروسية، أولا "ضمانات لعدم توسع الناتو شرقا على حساب أوكرانيا وأي دول أخرى"، وثانيا "تحمل التزامات بعدم نشر الصواريخ الأمريكية الجديدة متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، لأن نصب مثل هذه الأسلحة يمكن أن يؤدي إلى تدهور جذري للأوضاع الأمنية في القارة".

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