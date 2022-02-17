محافظ الإسكندرية يشارك في اجتماع «محلية النواب» لمناقشة طلبات الإحاطة

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمس، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة تتعلق بقطاعات مختلفة بمحافظة الإسكندرية والتي تقدم بها بعض النواب، وعلي رأسها؛ رصف وتأهيل الطرق، والكباري، والعشوائيات.

وخلال الاجتماع؛ أكد المحافظ حرصه على حضور اجتماع اللجنة المحلية لمناقشة كافة المشاكل المتعلقة بالمحافظة وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب في شأنها، للوقوف على أبرز أوجه القصور والسلبيات لمعالجتها.

وأشاد بأهمية مثل هذه الجلسات؛ لما تقدمه من موضوعات مطروحة للنقاش على جدول أعمالها، وتحقيق نتائج إيجابية من خلال سن قوانين رادعة لحل المشكلات، كما أنها تهدف إلى الوصول لتطوير مؤسسي متكامل.

واستعرض المحافظ الجهود التي تقوم بها الدولة للتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه تم إحالة عدد 31 قضية إلى النيابة العسكرية، موضحًا أنه جاري الإستمرار في الإحالة إلى النيابة العسكرية لتحقيق مبدأ الردع.



وقال الشريف إن محافظة الإسكندرية تواجه العديد من التحديات، وفي مقدمتها التغييرات المناخية والصرف الصحي وتضاعف كمية الأمطار خلال السنوات الماضية، والباعة الجائلين، وغيرها من الملفات الهامة التي تعمل عليها المحافظة بالتوازي، موضحًا أن المحافظة تحتاج الكثير، وعلينا العمل سويًا من أجل تحقيق المصلحة العامة للمواطنين.

على الصعيد ذاته؛ استعرض الشريف ملامح عامة من المخطط الاستراتيجى لمحافظة الإسكندرية والمشروعات الكبري المزمع إقامتها في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى سيترتب عليها إحداث نقلة نوعية بالمحافظة من خلال خلق امتداد عمراني جديد.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محافظ الإسكندرية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة تتعلق بقطاعات مختلفة بمحافظة الإسكندرية.