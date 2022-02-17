الجمعة 18 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تسير رحلة خاصة لنقل بعثة فريق بيراميدز إلى مطار لوساكا

صورة لطائرة الاحلام
صورة لطائرة الاحلام

أعلنت الشركة الوطنية مصرللطيران أنها سيرت اليوم الخميس رحلة خاصة رقم MS 3910، من طراز البوينج دريملاينر B787-9، والمعروفة بـ"طائرة الأحلام" والمتجهة إلى مطار لوساكا بزامبيا لنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم لنادى بيراميدز استعدادا لمواجهة فريق زاناكوالزامبي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها الأحد المقبل، والتى تقام على ملعب "هيروزالوطنى".

وتمنت مصر للطيران الناقل الرسمي وراعى الكرة المصرية التوفيق لجميع الفرق المصرية المشاركة في البطولات الدولية.

صورة لطائرة الاحلام
صورة لطائرة الاحلام
صورة لطائرة الاحلام
صورة لطائرة الاحلام
مصرللطيران الناقل الرسمي وراعى الكرة المصرية زاناكوالزامبي رحلة خاصة رقم MS 3910 مطار لوساكا كاس الكونفدرالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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