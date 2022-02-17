«مصر للطيران» تسير رحلة خاصة لنقل بعثة فريق بيراميدز إلى مطار لوساكا

أعلنت الشركة الوطنية مصرللطيران أنها سيرت اليوم الخميس رحلة خاصة رقم MS 3910، من طراز البوينج دريملاينر B787-9، والمعروفة بـ"طائرة الأحلام" والمتجهة إلى مطار لوساكا بزامبيا لنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم لنادى بيراميدز استعدادا لمواجهة فريق زاناكوالزامبي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها الأحد المقبل، والتى تقام على ملعب "هيروزالوطنى".

وتمنت مصر للطيران الناقل الرسمي وراعى الكرة المصرية التوفيق لجميع الفرق المصرية المشاركة في البطولات الدولية.

صورة لطائرة الاحلام