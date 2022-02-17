الخميس 17 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد وزارة الإسكان اليوم.. خطة دعائية عالمية للترويج لـ«التجلى الأعظم»

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

شهدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عددا من الأحداث الهامة، حيث ترأس الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة الوطنية المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بشأن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، بحضور ممثلي الجهات المعنية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير مدينة سانت كاترين، الواقعة في جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذى كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم.
https://www.dostor.org/3717319

 

«مرافق الإسكان» تتابع العمل بمحطة معالجة صرف صحي الجبل الأصفر

قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بزيارة تفقدية لمحطة معالجة صرف صحي الجبل الأصفر، شمال شرق القاهرة الكبرى، بمحافظة القليوبية، يرافقه قيادات قطاع المرافق بالوزارة، والمكتب الفني لقطاع المرافق بمكتب الوزير، وعدد من الفنيين والمتخصصين بالشركة التي تقوم بإدارة وتشغيل وصيانة المحطة، وهي إحدى الشركات الوطنية بالدولة.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن محطة الجبل الأصفر بمرحلتيها تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي التى ترد لها من خلال نفق ومجمعات الصرف الصحي الرئيسية لخدمة مناطق (الفسطاط – دار السلام – مصر القديمة – وسط البلد – جاردن سيتى – شبرا – روض الفرج – بولاق – الشرابية – المطرية – رمسيس – الوايلى – السكاكينى – العباسية – الجمالية – قلعة الكبش – السيدة زينب – الدرب الأحمر – الزيتون – المرج – القلج – الخصوص – السلام والنهضة – الزاوية الحمرة – الأميرية – مدينة العبور – القاهرة الجديدة) بطاقة إجمالية 2.5 مليون م3/يوم، وتخدم نحو 12 مليون مواطن.
https://www.dostor.org/3717328

 

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين لمدة ٨ ساعات.. غدًا
 

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين، اعتبارًا من الساعة 8 مساء غد الجمعة، وحتى الساعة 4 صباح بعد غد السبت، ولمدة 8 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع للقيام بأعمال العمرات السنوية بالخزانات الأرضية بمحطة مياه البدرشين.
https://www.dostor.org/3717324

حصاد وزارة الإسكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان رئيس مجلس الوزراء موقع التجلي الأعظم محطة معالجة صرف صحي الجبل الأصفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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