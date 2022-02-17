الخميس 17 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفض طعن مسئول يطالب برد مليون ونصف سددها للتصالح فى واقعة اختلاس

مجلس الدولة
مجلس الدولة

رفضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، اليوم الخميس، طعن مسئول سابق بجهة حكومية، يطالب بأحقيته في استرداد مبلغ مليون و٥٥١ ألف جنيه حصيلة ما تم دفعه مقابل التصالح في قضية اتهامه باختلاس أموال من جهة عمله.

 وأيدت المحكمة دفعه لهذا المقابل لثبوت وجود عجز، فضلًا عن صدور حكم ضده سابق بالوقف عن العمل لمدة ٦ أشهر، ما لا ينفي ارتكابه للمخالفة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة في الطعن الذي حمل رقم ٧٣ لسنة ٥٥ قضائية.

رفض طعن مسئول مليون ونصف اختلاس

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