«بتانة» تطرح «رسائل ميخائيل نعيمة إلى ثريا حداد»

صدر حديثًا عن مؤسسة «بتانة» الثقافية، كتاب: «رسائل ميخائيل نعيمة إلى ثريا حداد»، التى أعدها سمير حداد، وراجعها وقدم لها عبد اللطيف الورارى.

الكتاب ٢٦ رسالة خاصة، تبادلها الأديب اللبنانى وفيلسوف المهجر ميخائيل نعيمة مع الأديبة ثريا حداد، بين عامى ١٩٦١ و١٩٧٥، الفترة التى كان منقطعًا فيها إلى العزلة والتأمل فى مدينة «بسكنتا» اللبنانية.

ويواكب تتابع الرسائل تطور محتواها، لينصرف من العام الذى يستوعب اتجاه الأديب وما عُرف عنه من أفكار فلسفية وتأملات حِكميّة تتطرق لوجود الإنسان وعلاقاته بالله والكون والحياة، إلى الشخصىّ الذى يشِعُّ بحقائق وأسرار صغيرة وحميمية تخص هذا الطرف أو ذلك، بل إن بعضها يفيدنا فى فهم هذا الأديب ويُعمِّق معرفتنا بأطوار من حياته لم يذكرها فى سيرته الذاتية «سبعون».