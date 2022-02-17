الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب التنسيقية ينجح فى توفير الاعتمادات المالية لرصف شوارع الإسكندرية

النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل

نجح محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الحصول على الموافقة في تمويل بقيمة 60 مليون جنيه لرصف شارعى أحمد أبوسليمان والترعة المردومة بجوار محور المحمودية الجديد بالإسكندرية.

أضاف نائب التنسيقية أن الموافقة جاءت تلبية لطلبات النواب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنواب على الدسوقى وعمر الغنيمى، وأحمد مهني فى الحصول على اعتماد مالي بقيمة ٦٠ مليون جنيه كتَوصية لمناقشة طلبات الإحاطة التي تمت مناقشتها بلجنة الإدارة المحلية اليوم بمجلس النواب، بحضور محافظ الإسكندرية والتنفيذيين وممثلي الوزارات المعنية/ خاصة التخطيط، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لرصف شارعي أحمد أبوسليمان والترعة  المردومة، تيسيرًا على المواطنين والاستفادة من محور المحمودية.

ولفت نائب التنسيقية إلى أنه سيتم البدء فى الأعمال بداية من شهر يوليو العام الحالى والانتهاء من أعمال الرصف قبل نهاية العام.

نائبة التنسيقية تشارك كمتحدثة في جلستين حواريتين في الأسبوع ( الإفريقي- الأوروبي)

وشاركت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، كمتحدثة رئيسية في جلستين من الجلسات الحوارية المنعقدة أثناء الأسبوع (الإفريقي الأوروبي).

جاءت الجلسة الحوارية الأولي عن مهارات القرن الواحد والعشرين في حقبة الجائحة، وشاركت النائبة أميرة صابر، تجربتها في الحصول علي ماجستير دراسات التنمية والدراسة في انجلترا في نفس العام الذي مارست فيه مهامها كبَرلمانية، وكيف أثرت الجائحة ايجاباً في فتح آفاق التعليم عن بعد والاستفادة المُثلى من الفرص المختلفة للمنح التعليمية دون الحاجة إلي مغادرة البلاد.

النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين محور المحمودية محافظة الاسكندرية محافظ الإسكندرية

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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