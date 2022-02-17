الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 7 فى انقلاب ميكروباص بالطريق الدائرى بالإسكندرية

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص بالطريق الدائري بالإسكندرية

تسبب انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" في مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في الإسكندرية، أثناء سيره بالطريق الدولي أمام مستشفى ايليت، حيث انتقلت الأجهزة المعنية من قوات الأمن والإسعاف والمرور، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الدولي غرب الإسكندرية، حيث انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتبين إصابة 6 أشخاص ووفاة شخص.

تم نقل مصابي الحادثة إلى مستشفى الأميري الجامعي، وهم: خميس السيد علي خفاجة، 68 سنة، كسر بالفقرات الظهرية والساعد الأيسر، وعثمان محمد إبراهيم أبوالحسن، 57 سنة، جرح متهتك بالوجه وعوارض ارتجاج، وهدى كمال سعد صابر 22 سنة، كسر بالذراع الأيمن وعوارض ارتجاج، وأحمد كمال سعد صابر، 30 سنة، كدمة شديدة بالصدر، وبسيونى مينا حنا، 10 سنوات، كسر بالذراع الأيسر، ومصطفى حسن على، 51 سنة، جرح بفروة الرأس وعوارض ارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقرى.

كما تم نقل جثة إلى مشرحة كوم الدكة، وهي منى لبيب حبيب 38 سنة. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة على سيارة ملاكي، مما أدى إلى تفحمها، ومصرع شخصين وإصابة آخر بطريق (الإسكندرية - القاهرة) الصحراوي عند منطقة العامرية غرب المحافظة، والتسبب فى ارتباك حركة المرور وتوقف الطريق لفترة طويلة، وسؤال شهود العيان والمصاب حول الواقعة والتصريح بدفن الجثتين، وندب الفني وتقرير رجال الإطفاء لمعرفة سبب الحادث.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث ومصابين بالطريق الصحراوى دائرة القسم.

انتقل ضباط مباحث القسم وضباط المرور رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة بالرمال رقم 972/3084 فى الطريق المشار له علي السيارة رقم 1868 ملاكي واشتعال الحريق داخل سيارة أمام دخلة ك 21 أمام الثروة السمكية واحتراق السيارة الخاصة بشكل كامل. 

وقام مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور محمد عرابي، بنقل مصاب إلى مستشفى العامرية يدعى، أحمد أشرف أحمد 30 سنة، مصاب بكسر بالقدم اليسرى، و2 متوفين إلى مشرحة كوم الدكة، وهما وائل محمد حلمى عثمان 48 سنة، والسيد عبدالعزيز بلتاجى، 41 سنة، وجار رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

انقلاب سيارة انقلاب ميكروباص مدير محمد حادث إمام تحقيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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