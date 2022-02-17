الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفلتين وإصابة جدتهما فى انهيار منزل بسوهاج

انهيار منزل
انهيار منزل

لقيت طفلتان مصرعهما وأصيبت جدتهما بإصابات بالغة، اليوم الخميس، إثر انهيار منزلهن  بقرية العيساوية شرق مركز أخميم بسوهاج.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتم استخراج الجثتين ونقلهما إلى المستشفى ونقل المصابة للمستشفى للعلاج وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج بلاغًا بالحادث وانتقلت قيادات مديرية أمن سوهاج ومركز أخميم وحسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم نائبا عن محافظ سوهاج.

وتبين انهيار منزل مكون من طابق واحد مبنى بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاك النخيل والجريد.

وأسفر الانهيار عن مصرع طفلتين هما «مارينا. ي. ع» 8 سنوات و«مارسكا.م. ن» 4 سنوات وإصابة جدتهما «دولت.ع. م» 50 سنة.

وتم نقلهن إلى المستشفى ورفع آثار الانهيار وتقرر إزالة الجزء المتبقى من المنزل وأمرت النيابة بانتداب لجنة هندسية لبيان سبب الانهيار وتولت التحقيق.

طفلتان قرية العيساوية أخميم قوات الحماية المدنية استخراج الجثتين سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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