الخميس 17 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط ورئيس جهاز التعمير يتفقدان مشروعات «حياة كريمة» بقرية صنبو

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، يرافقه اللواء مهندس هشام عوف رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين ومجمع الخدمات الزراعية بقرية صنبو التابعة لمركز ديروط وذلك لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال بالمشروعات والتي ينفذها جهاز تعمير الوادي الجديد ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

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والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

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حيث بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد مجمع خدمة المواطنين بصنبو والذي يبلغ تكلفته 10 مليون جنيه وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمركز التكنولوجي بالدور الأرضي بالمجمع وتابع معدلات التنفيذ كما تفقد مكتب التموين والسجل المدني ومكتب الشهر العقاري بالمجمع والذي سوف ينهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات الحكومية وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر ويتكون كل مجمع من 3 طوابق "أرضي و2 علوى" ويحتوى كل مجمع على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي مشيدًا بمعدلات الانجاز في المشروع مشددًا على مراعاة معايير الجودة في التنفيذ وسرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية كما أشاد المحافظ بمشروعات مجمعات الخدمات الحكومية والتي سوف تنهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات الحكومية وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر بالإضافة إلى مشروعات سكن كريم ومشروعات المجمعات الزراعية والكبارى والرصف ووحدات الإسعاف والوحدات والمراكز الصحية.

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كما استكمل المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد مجمع الخدمات الزراعية المجاور لمجمع الخدمات وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى والذي يجري تنفيذه بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه وفقًا للنموذج الأول ويتكون من طابقين ويضم وحدة بيطرية ومركز تجميع ألبان وجمعية تعاونية زراعية ومركز إرشاد زراعي بالدور الثاني ووجه المحافظة بضرورة مراعاة معايير الجودة في التنفيذ وفقًا للمواصفات مع تكثيف المتابعة المستمرة والميدانية للأعمال التي يجري تنفيذها بكل مرحلة من مراحل العمل.

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وأشار محافظ أسيوط إلى أن المشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادي الجديد بمركزي منفلوط وديروط والتي بلغت 304 مشروع بتكلفة 2مليار و258 مليون جنيه ومنها 14 مجمع خدمات سيتم الانتهاء من 8 مجمعات منها بنهاية شهر فبراير و14 مجمع زراعي و3 مجمعات سكنية و139 كوبري مشاة وكباري سيارات ما بين إنشاء جديد ورفع كفاءة و49 وحدة صحية بالإضافة إلى مراكز الشباب (إنشاء جديد ورفع كفاءة) 36 مركز شباب بالإضافة إلى إنشاء عدد 6 نقاط إسعاف و2 سيارة إسعاف من إجمالي 13 مشروع في قطاع الإسعاف بالإضافة لأعمال الكهرباء مابين أعمدة وأكشاك ومحولات بلغت 15 مشروع وفي قطاع التضامن الاجتماعي بلغت 21 مشروع جارِ تنفيذها وكذلك عدد 3 مجمعات سكنية بنسبة تنفيذ تتخطي 60% لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

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وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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السيسي اسيوط محافظة الوادي الجديد محافظ أسيوط خدمات المواطنين التحول الرقم مجلس الشيوخ اللواء عصام سعد خدمة المواطنين الخدمات الحكومية السجل المدني الريف المصري مستوى الاقتصاد عضو مجلس الشيوخ المشروع القومي المركز التكنولوجي معدلات التنفيذ

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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