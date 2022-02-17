«تمريض حلوان» تفوز بالمركز الثاني في مسابقة الألعاب الترويحية ودوري المعلومات للجامعات

حصلت كلية التمريض جامعة حلوان على المركز الثاني فى مسابقة الألعاب الترويحية ودورى المعلومات على مستوى كليات التمريض بالجامعات المصرية، وذلك خلال مشاركتها فى المؤتمر الطلابي الثاني لكلية تمريض جامعة أسيوط، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية، ومنسق أنشطة المؤتمر الدكتورة إيمان حسن، وتحت إشراف أستاذ عبدالله يحيى مدير قسم رعاية الشباب بالكلية.

و أكد القائم بعمل رئيس الجامعة على أهمية المشاركة الطلابية في مختلف الفعاليات بما يثري ويعزز روح العمل الجماعي بين الطلاب الذي يسهم في صقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته وبناء الوعي وتطوير طاقاتهم و قدراتهم الشخصية، والعمل على بث روح التنافس والقيادة بين الطلاب.

ومن جانبها أوضحت عميد كلية التمريض، ضرورة اتاحة الفرصة أمام طلاب كليات التمريض بالجامعات للتعارف وتوثيق الصلة بينهم من مختلف أنحاء الجمهورية، بما يساهم فى الارتقاء بمستواهم الفكرى وفتح لهم آفاق جديدة للمعرفة، وتعميق قيمة العمل الجماعي.