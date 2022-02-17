الخميس 17 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تمريض حلوان» تفوز بالمركز الثاني في مسابقة الألعاب الترويحية ودوري المعلومات للجامعات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حصلت كلية التمريض جامعة حلوان على المركز الثاني فى  مسابقة الألعاب الترويحية ودورى المعلومات على مستوى كليات التمريض بالجامعات المصرية، وذلك خلال مشاركتها فى المؤتمر الطلابي الثاني لكلية تمريض جامعة أسيوط،  وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية، ومنسق أنشطة المؤتمر الدكتورة إيمان حسن، وتحت إشراف أستاذ عبدالله يحيى مدير قسم رعاية الشباب بالكلية.

و أكد  القائم بعمل رئيس الجامعة على أهمية المشاركة الطلابية في مختلف الفعاليات بما يثري ويعزز روح العمل الجماعي بين الطلاب الذي يسهم في صقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته وبناء الوعي وتطوير طاقاتهم و قدراتهم الشخصية، والعمل على  بث روح التنافس والقيادة بين الطلاب.

ومن جانبها أوضحت عميد كلية التمريض، ضرورة اتاحة الفرصة أمام طلاب كليات التمريض بالجامعات للتعارف وتوثيق الصلة بينهم  من مختلف أنحاء الجمهورية، بما يساهم فى الارتقاء بمستواهم الفكرى وفتح لهم آفاق جديدة للمعرفة، وتعميق قيمة العمل الجماعي.

مشكلات مصري جمهور عمل تنمية مستوى طالب شئون التعليم والطلاب تطوير جامعة حلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

اليوم.. نظر دعوى تطالب سارة التونسي بـ10 ملايين جنيه

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية مع بنك أبوظبي الأول

400 طالب بـ«تجارة عين شمس» يتقدمون للامتحانات المؤهلة لمنحة الـAUC

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب حشيش في «برطمانات حلوى وسجائر إلكترونية»

صحيفة سعودية: الأزمة الأوكرانية الروسية لم تنته بعد

معارك عنيفة في «عبس» اليمنية.. و«الحوثي» تحشد جميع المقاتلين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

وجيه أمين عبدالعزيز

لنا الله..

ماجد حبته

الديمقراطية الكندية فى خطر!

خالد عكاشة

فى الأزمة الأوكرانية.. هل هناك صدام بأكثر مما هو بادٍ للعيان؟

محمد القصبي

ندوة نادي القصة.. أزمة النقد.. من هرمنة النص إلى شيطنته!!

د هند جاد

جيل «المستريحين» الجدد

الحسين عبدالرازق

الأزمة الأوكرانية والتصعيد غير المفيد!

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تطالب إسرائيل بتفادى التصعيد فى حى «الشيخ جراح» بالقدس

رئيسة مجلس النواب الأمريكى تصل إسرائيل.. وتلتقى وزيرى الجيش والخارجية

الخارجية الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على حي الشيخ جراح