الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نوال الزغبي تنهي تصوير كليب «لسه باجي على بالك» استعدادًا لطرحه في مارس

نوال الزغبي
نوال الزغبي

انتهت النجمة نوال الزغبي، من تصوير أغنيتها الجديدة "لسه باجي على بالك" مع المخرج فادي حداد، والمقرر طرحها قريبًا عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". 

ويقوم المخرج فادي حداد حاليًا بأعمال المونتاج والمكساج الخاصة بالكليب، لتكون جاهزة للعرض خلال نهاية مارس المقبل بعد الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بها، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى.

وظهرت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، مع الملحن عمرو مصطفى، في مقطع مصور من داخل الاستوديو أثناء تحضيرات الأغنية وجمعتهما وصلة رقص على نغمات الأغنية الجديدة.

ونشرت نوال الزغبي الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" وعلقت على مقطع الفيديو قائلة: "هيك رح تكون أجواء 2022".

وأحيت النجمة نوال الزغبي، حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم الجمعة الماضي، وسط جمهورها بالأردن احتفالًا بعيد الحب وقدمت  خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أعمالها الغنائية القديمة و الحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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