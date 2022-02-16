الأربعاء 16 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اجتماع لوزيرى الخارجية الروسي والبرازيلى لبحث القضايا الاقليمية والعالمية

وزير الخارجية الروسى
وزير الخارجية الروسى

يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره البرازيلي، كارلوس فرانكا، مؤتمرا صحفيا مشتركا حول نتائج الحوار الروسي البرازيلي الأول بين وزيري الخارجية والدفاع للبلدين.

وحضر الاجتماع الذي عقد بصيغة "2+2" اليوم الأربعاء، في موسكو وزيرا الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، والبرازيلي، براغا نيتو، وفقا لما نشرته قناة روسيا اليوم.

فيما ستشمل أجندة الاجتماع القضايا الإقليمية والعالمية والثنائية بما فيها الشراكة الاستراتيجية في المجال العسكري والتقني والتعاون في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وغيرها من الساحات الدولية.

وأمس الثلاثاء، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن أمل بلاده في إيجاد نقاط تلاق وأرضية مشتركة لحل المشاكل القائمة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال لافروف - في مستهل محادثاته،مع زبيجنيو راو وزير خارجية بولندا، التي تترأس بلاده حاليًا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "لقد تراكمت في السنوات الماضية الكثير من المشاكل، التي قوضت الأسس الرئيسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأهداف التي وضعها رؤساء الدول المؤسسة لهذه المنظمة، خاصة جعل هذه المنظمة منصة للتعاون والحوار والتسوية والحلول الوسط".

وأضاف الوزير الروسي مخاطبًا ضيفة البولندي: "يبدو لي أن هناك بذرة عقلانية في الأفكار، التي قمتم بتقديمها عند تولي هذا المنصب، وهذه البذرة العقلانية موجودة أيضًا في الأفكار التي قدمتها روسيا لبعض شركائها في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في السنوات الأخيرة"، معربًا عن أمله في أن تتمكن محادثات اليوم من العثور على نقاط التقاء لمساعدة الزملاء البولنديين في تحقيق نتائج إيجابية في منصب رئاسة هذه منظمة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت،الاثنين الماضى، أن إقامة علاقات بناءة مع بولندا أمر مستحيل في ظل ظروف تصعيد وارسو للعداء ضد روسيا.

وزير الخارجية الروسي الحوار الروسي البرازيلي وزيرا الدفاع الروسي القضايا الإقليمية وزير الخارجية البرازيلى

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حوار مع فضيلة الإمام

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