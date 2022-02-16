الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة المستشار سعيد مرعى رئيس «الدستورية» السابق

المستشار سعيد مرعى
المستشار سعيد مرعى

توفي، اليوم الأربعاء، المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية السابق، عن عمر يناهز الـ68 عامًا، إثر تدهور حالته الصحية مؤخرًا.

المستشار سعيد مرعى، أصيب بوعكة صحية منذ 3 سنوات اضطر خلالها إلى إجراء عملية جراحية لزراعة الكلى، ومنذ فترة وهو يعاني، مما أدى الى تدهور صحته ودخوله على أثرها إلى المستشفى.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بإحالة المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى المعاش نظرًا لظروفه الصحية والمرضية الشديدة، مع ضم العامين والأربعة أشهر المتبقية له في خدمته إلى ملفه الوظيفي.

وينص قانون السلطة القضائية على أنه في حالة وجود عجز كامل يمنع القاضي عن أداء عمله يتم تشكيل لجنة رباعية من الأطباء لمناظرة الحالة وإعداد تقرير عنه، وبالفعل قامت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية بتشكيل لجنة طبيبة، وقامت بإعداد تقريرها ورفعه لرئيس الجمهورية الذي أصدر قراره السابق.

سعيد مرعي المستشار المحكمة الدستورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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