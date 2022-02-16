الأربعاء 16 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. نظر دعوى «الخطيب» ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف

الخطيب ومرتضى منصور
الخطيب ومرتضى منصور

تعقد محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الأربعاء، جلسة لنظر دعوى جديدة مقامة من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لاتهامه بالسب والقذف في حقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحمل الدعوى المقامة من الكابتن محمود الخطيب ضد المستشار مرتضى منصور رقم 83 لسنة 2022، يتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من بين عدة قضايا أحالتها النيابة العامة إلى المحكمة، في بلاغات محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي ومديره التنفيذي ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك نادي الزمالك محمود الخطيب القاهرة الاقتصادية محكمة القاهرة الاقتصادية السب والقذف

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