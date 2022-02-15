الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثث 10 حمير مسلوخة على امتداد مصرف شوبر بطنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عثر أهالي قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، على جثث 10 حمير نافقة ملقاة بمصرف شوبر.

وتخلصت الأجهزة المعنية بمحافظة الغربية من الجثث النافقة بطريقة آدمية وصحية حفاظا على صحة المواطنين منعا للعبث بها.

كانت هندسة صرف طنطا، تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور على عدد من جثث الحمير النافقة، ملقاة على جسر مصرف امتداد شوبر في زمام قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا.

وتبين من الفحص أن الحمير النافقة كاملة الأعضاء ولايوجد بها فقد للاعضاء، وتبين أنها مسلوخة ومكتملة الابدان والاعضاء وملقاة بالمجرى المائى.

وقامت لجنة من هندسة صرف الغربية بدفن جثث الحمير النافقة بطريقة آمنه وصحية. 

العثور على الحمير النافقة امتداد مصرف شوبر وذلك لسلخهم وبيع جلودهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

مرتضى منصور يهاجم كارتيرون: «أنت بتلعب بالنار»

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

الأرصاد تحذر المصريين: اضطراب الأحوال الجوية الجمعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

العودة إلى مصر

ماجد حبته

معادلة إفريقية أوروبية جديدة

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. نشاط مكثف لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى البحرين

«فتح»: إسرائيل تمارس التطهير العرقى بالشيخ جراح.. وعلى الفلسطينيين التضامن

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال