العثور على جثث 10 حمير مسلوخة على امتداد مصرف شوبر بطنطا

عثر أهالي قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، على جثث 10 حمير نافقة ملقاة بمصرف شوبر.

وتخلصت الأجهزة المعنية بمحافظة الغربية من الجثث النافقة بطريقة آدمية وصحية حفاظا على صحة المواطنين منعا للعبث بها.

كانت هندسة صرف طنطا، تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور على عدد من جثث الحمير النافقة، ملقاة على جسر مصرف امتداد شوبر في زمام قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا.

وتبين من الفحص أن الحمير النافقة كاملة الأعضاء ولايوجد بها فقد للاعضاء، وتبين أنها مسلوخة ومكتملة الابدان والاعضاء وملقاة بالمجرى المائى.

وقامت لجنة من هندسة صرف الغربية بدفن جثث الحمير النافقة بطريقة آمنه وصحية.