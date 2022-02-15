الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الأرصاد تحذر المصريين: اضطراب الأحوال الجوية الجمعة المقبلة

جريدة الدستور

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تحسنت بشكل تدريجي عن الأسابيع الماضية التي كنا نعاني منها من شدة انخفاض درجات الحرارة.

وأكد الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الجمعة القادمة ستشهد مصر تغيرًا في الأحوال الجوية مرة أخرى، حيث سيكون هناك انخفاض في درجة الحرارة مصاحب بنزول الأمطار وخاصة على المناطق الساحلية إضافة إلى وجود نشاط رياحي.

 

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