الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«أوبك»: ارتفاع سعر سلة خامات المنظمة إلى 95.16 دولار للبرميل

أوبك
أوبك

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الثلاثاء، أن سعر سلة خاماتها ارتفع بواقع دولارين و31 سنتًا ليصل إلى 95.16 دولار للبرميل.

 

وذكرت نشرة منظمة (أوبك) أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي سجل 69.89 دولار للبرميل.

 

وكان تحالف (أوبك+) الذي يضم 10 دول أخرى من كبار منتجي النفط، إضافة إلى أعضاء أوبك الـ13، قد قرر في الثاني من فبراير الحالي مواصلة خطته الإنتاجية بزيادة إنتاج النفط مع تحسن آفاق أسواق النفط العالمية وسط توقعات بقدرة الطلب على تحمل تداعيات وباء "كورونا" ومتحوراته الجديدة.

 

وقررت دول التحالف، بقيادة السعودية وروسيا، الموافقة على زيادة 400 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من مارس المقبل ضمن التزام التحالف بخطته لاستعادة ضخ الإنتاج الذي توقف خلال الوباء تدريجيًا.

 

وفي سياق متصل، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الخميس، إن هناك إمكانية لتعديل بالزيادة على توقعاتها القوية بالفعل على الطلب العالمي على النفط في 2022، فيما يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشا قويا من جائحة كوفيد-19 واستفادة قطاعات منها السياحة من ذلك.
 

وتأتي التوقعات القوية من أوبك في وقت بلغت فيه أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ 2014، ودعمت قلة الإمدادات الأسعار، وذكر تقرير لأوبك أن المنظمة رفعت الإنتاج أقل من المستوى الذي تعهدت به في يناير.

 

وفي تقريرها الشهري ذكرت أوبك أنها تتوقع زيادة الطلب على النفط 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام مبقية على توقعاتها في الشهر الماضي.

 

وورد في التقرير تعليق على توقعات الطلب في 2022 "تسود إمكانية تعديل التوقعات بالزيادة استنادا إلى استمرار تعاف اقتصادي قوي وبلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالفعل مستويات ما قبل الجائحة".

أوبك كورونا النفط إنتاج النفط الغاز

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

تراجع أسعار النفط بعد إعلان روسيا انسحاب بعض قواتها من الحدود الأوكرانية

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

100 مليون برميل متوقع.. كشف بترولى جديد فى منطقة خليج السويس

موعد ومكان جنازة شقيق الفنان حمدى أحمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. نشاط مكثف لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى البحرين

«فتح»: إسرائيل تمارس التطهير العرقى بالشيخ جراح.. وعلى الفلسطينيين التضامن

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال