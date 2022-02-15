«أوبك»: ارتفاع سعر سلة خامات المنظمة إلى 95.16 دولار للبرميل

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الثلاثاء، أن سعر سلة خاماتها ارتفع بواقع دولارين و31 سنتًا ليصل إلى 95.16 دولار للبرميل.

وذكرت نشرة منظمة (أوبك) أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي سجل 69.89 دولار للبرميل.

وكان تحالف (أوبك+) الذي يضم 10 دول أخرى من كبار منتجي النفط، إضافة إلى أعضاء أوبك الـ13، قد قرر في الثاني من فبراير الحالي مواصلة خطته الإنتاجية بزيادة إنتاج النفط مع تحسن آفاق أسواق النفط العالمية وسط توقعات بقدرة الطلب على تحمل تداعيات وباء "كورونا" ومتحوراته الجديدة.

وقررت دول التحالف، بقيادة السعودية وروسيا، الموافقة على زيادة 400 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من مارس المقبل ضمن التزام التحالف بخطته لاستعادة ضخ الإنتاج الذي توقف خلال الوباء تدريجيًا.

وفي سياق متصل، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الخميس، إن هناك إمكانية لتعديل بالزيادة على توقعاتها القوية بالفعل على الطلب العالمي على النفط في 2022، فيما يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشا قويا من جائحة كوفيد-19 واستفادة قطاعات منها السياحة من ذلك.



وتأتي التوقعات القوية من أوبك في وقت بلغت فيه أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ 2014، ودعمت قلة الإمدادات الأسعار، وذكر تقرير لأوبك أن المنظمة رفعت الإنتاج أقل من المستوى الذي تعهدت به في يناير.

وفي تقريرها الشهري ذكرت أوبك أنها تتوقع زيادة الطلب على النفط 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام مبقية على توقعاتها في الشهر الماضي.

وورد في التقرير تعليق على توقعات الطلب في 2022 "تسود إمكانية تعديل التوقعات بالزيادة استنادا إلى استمرار تعاف اقتصادي قوي وبلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالفعل مستويات ما قبل الجائحة".