الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بنسبة نجاح 81.59%.. محافظ الشرقية يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

اعتماد النتيجة
اعتماد النتيجة

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 /2022، بنسبة نجاح بلغت 81.83%، حيث تقدم لأداء الامتحان 136817 طالبًا وطالبة، حضر منهم  136142.

حيث وصلت نسبة النجاح في الإعدادية العامة 81.59%، وتقدم لأداء الامتحان 134660 طالبًا وطالبة حضر منهم  134115.

 كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 97.96%، حيث تقدم لأداء الامتحان  2091 طالبًا وطالبة حضر منهم  1961.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 100% حيث تقدم لأداء الامتحان 500 طالب وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 81% حيث تقدم لآداء الامتحان  11 طالبا وطالبة.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد أكد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لافتاً إلى أنه جارِ تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 119 مدرسة وإدارة تعليمية لإضافة 1578 فصلا جديدا بتكلفة 704 ملايين و581 ألف جنيه، بنطاق المحافظة لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة والمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، أنه جار الانتهاء من ‏إنشاء وتطوير وتوسعة 5 مدارس بمركز ومدينة بلبيس بتكلفة 38 مليونا و412 ألف جنيه شملت إنشاء جديدا لمدرسة علي فتحي مسلم الابتدائية بتكلفة 5 ملايين و600 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 50 %.

وشملت الأعمال إنشاء جديد لمدرسة الكيلانية الرسمية للغات بتكلفة 13 مليونًا و483 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 50 %.

كما شملت إنشاءً جديدًا لمدرسة أحمد سالم حمد سويلم للتعليم الأساسي بتكلفة 5 ملايين و31 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 55%، وأعمال توسعة مدرسة غيتة الابتدائية الجديدة بتكلفة 4 ملايين و276 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 80 %.

محافظ الشرقية مدرسة محافظ طالب امتحانات مدارس الشهادة الاعدادية مصر الجديدة 4 مليون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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