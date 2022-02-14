الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إيهاب توفيق يطرح أحدث أغانيه «أبوس قلبك» (فيديو)

ايهاب توفيق
ايهاب توفيق

طرحت شركة "مزيكا" أغنية جديدة للفنان إيهاب توفيق تزامنا مع الفلانتين، حملت عنوان "أبوس قلبك"، عبر قناتها بموقع يوتيوب. 

والأغنية الرومانسية من كلمات خالد البشبيشي، ألحان أحمد زعيم وتوزيع محمد نور. 

تقول كلمات الأغنية: مشاعري معاك حبيبي بأيه تفسرها لأول مره حاجه في عمري بختارها وجنبك بس كل الكون بيتلون بقيت حاجه استحاله في مره اخسرها ابوس قلبك و دقاته و احساسك كمان هاتوا يعوضني سنين فاتوا يرجعني لروحي تعيش في حضنك عشت ايامي معاك كملت احلامي واديك دلوقتي قدامي و فرحتي بيك ماتسعنيش بحس براحه عمري في يوم ما حسيتها و قبلك ايوه حاجه في دنيتي نسيتها حياتي مكانش ليها وجود ولا معني و جنبك انت بس ايوه حبيتها ابوس قلبك و دقاته و احساسك كمان هاتوا يعوضني سنين فاتوا يرجعني لروحي تعيش في حضنك عشت ايامي معاك كملت احلامي و اديك دلوقتي قدامي و فرحتي بيك ماتسعنيش" .

وكان قد طرح الفنان إيهاب توفيق كليب أحدث أعماله الغنائية التي حملت عنوان «إنت اختياري» على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وعدد من المتاجر الإلكترونية. وحقق توفيق نسب مشاهدة مرتفعة بعد طرح الأغنية بيوم كامل حيث دخل في نصف مليون مشاهدة في أول 24 ساعة، وذلك بعدما لقى حالة انتشار على منصات السوشيال ميديا. 

وتعاون إيهاب توفيق في أغنيّة «إنت اختياري» مع الملحن محمد رفاعي، والموزّع الموسيقي والمايسترو عادل عايش، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج عادل سرحان.

تقول كلمات الأغنية الجديدة: «إنت اختياري.. في حاجات كتير في حياتي كانت مش عادية.. في حياتي ناس وقابلت ناس مفروضة عليا.. لكن حبيبي إنت الوحيد اللي اختياري.. حُبك قراري حُبك قراري.. يلا نسرق بالسعادة اللي جاي من عُمرنا.. يلا نبني قصر عالي ع القمر لينا وحدنا.. والنجوم تشهد علينا وتحكي قصة حُبنا.. بكرا ليك إنت بس والحياة إنت وأنا».

 

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الفن المصرى

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