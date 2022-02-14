وزير الطاقة الإماراتى: التوتر الجيوسياسى يدفع أسعار النفط للارتفاع

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الاثنين إن التوتر بين روسيا والغرب يرفع أسعار النفط، وليس نقص الوقود الأساسي الذي يبرر زيادات متسارعة في الإنتاج من أوبك+.



وأضاف للصحفيين على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول: "يبدو أنه ليس عرضا وطلبا... الارتفاع الكبير بفعل التوتر الجيوسياسي، وهذا ما يجعل الأسعار تصل إلى ما هي عليه اليوم".



وقال المزروعي إن زيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا (أوبك+) الشهرية في الإنتاج 400 ألف برميل يوميا ساعدت على الوفاء بنمو الطلب على النفط.



وأضاف، ردا على سؤال عما إذا كان يتعين على أوبك+ ضخ المزيد من النفط إلى السوق، "إذا كان علينا بذل المزيد، فيجب النظر في (كميات الوقود) الأساسي والبيانات الفنية".



وارتفعت أسعار مزيج برنت الخام اليوم الاثنين إلى مستوى جديد لم تبلغه منذ سبع سنوات متجاوزة 96 دولارا للبرميل بفعل المخاوف من أن يؤدي غزو روسي لأوكرانيا إلى فرض عقوبات أمريكية وأوروبية قد تفضي إلى اضطراب الصادرات من روسيا أحد أكبر منتجي النفط في العالم.



وقالت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي إن بإمكان السعودية والإمارات المساعدة في تهدئة التقلب في أسواق النفط إذا ضختا مزيدا من الخام.



وذكر التلفزيون المصري أن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول حث مجموعة أوبك+ اليوم الاثنين على سد الفجوة بين كمية النفط التي تعهدت بإنتاجها وإنتاجها الفعلي.



وقالت الوكالة إن أوبك+ أخفقت في تحقيق أهدافها الإنتاجية بمقدار 900 ألف برميل يوميا في يناير.



وقال المزروعي إن من الصعب التكهن بالتأثير الجيوسياسي على أسعار النفط، لكنه أضاف أنه شخصيا من بين أولئك الذين لا يتوقعون أن تقدم روسيا على غزو أوكرانيا. وقال إن روسيا تقول إنها لا تخطط للقيام بذلك.