الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفرالشيخ يوجه بمتابعة زراعات القمح ومكافحة الأصداء والآفات

القمح
القمح

وجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، مديرية الزراعة بالفحص المستمر والمرور على زراعات القمح بقرى ومراكز المحافظة، للاطمئنان على سير عمليات متابعة الآفات التى تصيب المحاصيل وخصوصا دودة الحشد والصدأ الأصفر فى القمح ومتابعة خطة عمل المديرية للحفاظ على المحاصيل الزراعية.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة  تكثيف المرور المستمر على الزراعات الشتوية وخاصة محصول القمح ورصد أي إصابات وتسجيل الاسم بالمكان والابلاغ عنها فورا في وقتها، والتكثيف المستمر في عمل الندوات والدورات التدريبية للمهندسين والمزارعين للتوعية.

وأكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، على مرور  لجان المرور بالمنطقة بضرورة تدعيم جميع المأموريات المكلفين بها  أثناء المرور على الزراعات بالصور الفنية، وإرشاد المزارعين ببرنامج الادارة المتكاملة لمكافحة الآفات بداية من إعداد الأرض للزراعة وحتى جنى المحصول.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن لجان المكافحة تتابع جميع المحاصيل الزراعية بصفة دورية ومستمرة، لمتابعة حالة الزراعات وتقدير درجة الإصابة بالآفات الزراعية سواء الحشرية أو المرضية أو الحشائش لاكتشاف الإصابة على الفور وعدم وصولها إلى الضرر الاقتصادي، وضرورة تكثيف التواجد الميدانى مع المزارعين للوقوف على المشكلات التى قد تواجههم وحلها على الفور.

وأوضح غربية، أنه حاليًا  يتم استخدام المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة ولا يتم إستخدام غيرها، والتنسيق المستمر مع إدارة الإرشاد وإدارة المكافحة لعمل تقرير أسبوعي عن أهم الإصابات الموجودة داخل المحافظة، وتم الفحص والمرور بقرى "أريمون، البخانيس ، الحمراء، الكفر الجديد ، صندلا ، بلشاشة" بإشراف تنفيذى المهندس جلال محمد، مدير إدارة المتابعة، والمهندس علي الفقي، مفتش المتابعة.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء حفاظا علي صحة المواطنين 

كفر الشيخ زراعات القمح الأصداء الآفات

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وائل لطفي

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