نائب محافظ الوادى الجديد تلتقى وفد وزارة البيئة

التقت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، الدكتورة سماح صالح مسئول التنمية المستدامة بمكتب وزيرة البيئة والوفد المرافق، لبحث المقومات والمؤشرات التي تدعم موقف المحافظة لإعلانها محافظة خضراء صديقة للبيئة، بحضور مسئولي المحافظة المعنيين.

حيثُ أكّدت أن المحافظة تتمتع بالكثير من المقومات بدءًا من انخفاض الكثافة السكانية، وزيادة الرقعة الخضراء وانخفاض نسبة التلوث، مرورًا باستغلال الطاقة الشمسية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي، وانتهاءً باستعراض الفنادق البيئية، ومشروع التطوير الحضري للمناطق العشوائية، ومصانع تدوير المخلفات والمدافن الصحية الآمنة. كما لفتت لجهود المحافظة في مواجهة ظاهرة زحف الرمال، وأكدّت على تقديم المحافظ كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة ما يخدم المحافظة ومواطنيها.

من جانبها أوضحت صالح أن المحافظة تشهد تغييرًا كبيرًا على مستوى كافة القطاعات، لافتةً إلى أن إعلانها كمحافظة خضراء يُسهم في الترويج لها استثماريًا وسياحيًا. وأكدّت على ضرورة الحد من استهلاك البلاستيك، والتوسع في برامج التوعية بالقضايا والتحديات البيئية، لصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.

وفي سياق آخر، أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على إدراج المحافظة ضمن منظومة الري الحديث في الأراضي الزراعية التي يتم تمويلها من خلال بنكي الأهلي المصري والزراعى المصري دون فوائد ومدة تقسيط تصل لـ10 سنوات.

وأوضح الزملوط أن المنظومة يتم تطبيقها بعدد من محافظات الجمهورية وتم إدراج المحافظة تخفيفاََ عن المزارعين وحفاظاََ على الخزان الجوفي والتوسع في إستصلاح الأراضي الزراعية مع ضمان إستدامة موارد المياه الجوفية، مؤكدًا أن المنظومة تشمل كافة نظم الري الحديث بما فيها الري المطري.

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفد من مسئولي البنك الزراعي المصري خلال زيارتهم للمحافظة، بحضور كمال إبراهيم سكرتير عام المحافظة المساعد.

وبحث المحافظ مع الوفد سبل الاستفادة من أحد الهناجر غير المستغلة التابعة للبنك بمدينة الخارجة، لإقامة وحدات تخزينية للسلع الغذائية المختلفة بما يحقق أفضل استفادة للمساحة المخصصة له.