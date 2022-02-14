الإثنين 14 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ الوادى الجديد تلتقى وفد وزارة البيئة

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

التقت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، الدكتورة سماح صالح مسئول التنمية المستدامة بمكتب وزيرة البيئة والوفد المرافق، لبحث المقومات والمؤشرات التي تدعم موقف المحافظة لإعلانها محافظة خضراء صديقة للبيئة، بحضور مسئولي المحافظة المعنيين.

حيثُ أكّدت أن المحافظة تتمتع بالكثير من المقومات بدءًا من انخفاض الكثافة السكانية، وزيادة الرقعة الخضراء وانخفاض نسبة التلوث، مرورًا باستغلال الطاقة الشمسية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي، وانتهاءً باستعراض الفنادق البيئية، ومشروع التطوير الحضري للمناطق العشوائية، ومصانع تدوير المخلفات والمدافن الصحية الآمنة. كما لفتت لجهود المحافظة في مواجهة ظاهرة زحف الرمال، وأكدّت على تقديم المحافظ كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة ما يخدم المحافظة ومواطنيها.

من جانبها أوضحت صالح أن المحافظة تشهد تغييرًا كبيرًا على مستوى كافة القطاعات، لافتةً إلى أن إعلانها كمحافظة خضراء يُسهم في الترويج لها استثماريًا وسياحيًا. وأكدّت على ضرورة الحد من استهلاك البلاستيك، والتوسع في برامج التوعية بالقضايا والتحديات البيئية، لصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.

وفي سياق آخر، أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على إدراج المحافظة ضمن منظومة الري الحديث في الأراضي الزراعية التي يتم تمويلها من خلال بنكي الأهلي المصري والزراعى المصري دون فوائد ومدة تقسيط تصل لـ10 سنوات.

وأوضح الزملوط أن المنظومة يتم تطبيقها بعدد من محافظات الجمهورية وتم إدراج المحافظة تخفيفاََ عن المزارعين وحفاظاََ على الخزان الجوفي والتوسع في إستصلاح الأراضي الزراعية مع ضمان إستدامة موارد المياه الجوفية، مؤكدًا أن المنظومة تشمل كافة نظم الري الحديث بما فيها الري المطري.

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفد من مسئولي البنك الزراعي المصري خلال زيارتهم للمحافظة، بحضور كمال إبراهيم سكرتير عام المحافظة المساعد.

وبحث المحافظ مع الوفد سبل الاستفادة من أحد الهناجر غير المستغلة التابعة للبنك بمدينة الخارجة، لإقامة وحدات تخزينية للسلع الغذائية المختلفة بما يحقق أفضل استفادة للمساحة المخصصة له.

التقت نائب محافظ الوادى الجديد مسئول التنمية المستدامة وزيرة البيئة مواجهة ظاهرة زحف الرمال محافظة خضراء الموارد الطبيعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

«الأرصاد»: طقس الثلاثاء شديد البرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

علامات محددة.. كيف يمكن التفريق بين كورونا وأوميكرون؟

«وقف إرسال الرسائل لمتلقى الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا».. الحكومة ترد

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

«السيسى» يؤكد تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة أباتشى الأمريكية فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

محمد العسيري

كل اللى عاشوا فى حضرتك حلوين

ماجد حبته

نعم للإذاعة.. غير الموجّهة

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة المصرية.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

الكِتَاب المصرى

صور

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

ضمن 22 وفد أجنبي: وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار تحضر "إيجبس 2022"

نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصرى

مقتل شخص وإصابة 10 آخرين خلال تصدى الشبان للقوات الإسرائيلية