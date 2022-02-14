الإثنين 14 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بي بي سي» تكشف وسائل الغرب للضغط على بوتين للتراجع عن قرار الحرب

بوتين
بوتين

أكدت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنه في ظل السيناريو الحالي للأزمة الأوكرانية، تمضي القوى الغربية فعليًا في تثبيط أي غزو من خلال إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقول إن التكاليف اليومية تفوق الفوائد المختلفة.
وتابعت أن القوى الغربية تسعى لتوصيل رسالة هامة لبواين مفاداها أن الخسائر البشرية والعقوبات الاقتصادية والانعكاسات الدبلوماسية المختلفة تذهب كل هذا الحد.
واضافت ان روسيا ستواجه اسوا سيناريو حتى أو حققت مكاسب عسكرية في ساحة المعركة، فالحرب على الحدود الروسية ستستمر لسنوات، وهذا الأمر قد يكلف بوتين الدعم الشعبي له وتهدد قيادته.
وتابعت أنه في حال نجحت القنوات الدبلوماسية، سيكون لبوتين انتصار دبلوماسي ساحق، الا ان بوتبن يأبى أن تمر الأزمة دون ان يذكر العالم بالقوة العظمى والحضور العميق لبيلاروسيا.
وأشارت الإذاعة البريطانية، إلى أن تحركات بوتين هدفها عدم توحيد الغرب حتى لا تقترب قيادة الناتو من الحدود الروسية.
وتابعت أن الحل يكمن في اتفاق روسي والناتو على صفقة أمنية جديدة ولكن يجب على الاتحاد الاوروبي عدم المساومة على المبادئ الأساسية مثل السيادة والسلامة الإقليمية لأوكرانيا.
وأضافت أنه يجب الحفاظ على حق أوكرانيا في طلب عضوية الناتو، يجب أن تحصل على "باب مفتوح" لأي دولة أوروبية ترغب في الانضمام إليه.

أشياء لن يقبلها الغرب

وأكدت الاذاعة البريطانية ان هناك مجموعة من المطالب التي لا يمكن للدول الغربية والولايات المتحدة والناتو القبول بها مثل إيجاد أرضية مشتركة بشأن قضايا الأمن الأوروبي الأوسع.
وتابعت أن الأشياء غير المقبولة تتضمن إحياء اتفاقيات الحد من التسلح التي لا تفشل في تقليص عدد الصواريخ على كلا الجانبين.
وأضافت أنه يجب زيادة الثقة لبناء إجراءات بين القوات الروسية وقوات الناتو وفرض المزيد من الشفافية حول التدريبات العسكرية، بالإضافة إلى موقع الصواريخ ؛ والتعاون في اختبار الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية.

روسيا فلاديمير بوتين الغربية الحدود عظمى الاتحاد الأوروبي دبلوماسي الاقتصادية الاوروبي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هيئة الإذاعة البريطانية الدبلوماسية دولة اوروبية الحد من التسلح ناري الدعم الشعبي قوات الناتو الاوكرانية العقوبات ا القنوات الدبلوماسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

«الأرصاد»: طقس الثلاثاء شديد البرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

علامات محددة.. كيف يمكن التفريق بين كورونا وأوميكرون؟

«وقف إرسال الرسائل لمتلقى الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا».. الحكومة ترد

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

«السيسى» يؤكد تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة أباتشى الأمريكية فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

محمد العسيري

كل اللى عاشوا فى حضرتك حلوين

ماجد حبته

نعم للإذاعة.. غير الموجّهة

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة المصرية.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

الكِتَاب المصرى

صور

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

ضمن 22 وفد أجنبي: وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار تحضر "إيجبس 2022"

نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصرى

مقتل شخص وإصابة 10 آخرين خلال تصدى الشبان للقوات الإسرائيلية