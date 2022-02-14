الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية بالغربية

حادث دراجة نارية
حادث دراجة نارية

أصيب شخصان في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي على طريق قليب بيار- كفور بلشاي، التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

البداية كانت بتلقي مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق قليب بيار كفور بلشاي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، نتجت عنه إصابة 2 بإصابات متفرقة وتهشم واجهة السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

شخصان حادث تصادم دراجة نارية سيارة ملاكي الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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