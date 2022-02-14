إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية بالغربية

أصيب شخصان في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي على طريق قليب بيار- كفور بلشاي، التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

البداية كانت بتلقي مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق قليب بيار كفور بلشاي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، نتجت عنه إصابة 2 بإصابات متفرقة وتهشم واجهة السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.